SINTERO participa de ato de reconhecimento que marca a história das mulheres negras em Rondônia

Publicada em 06/02/2026 às 11h31
Imagem: Jacson Pessoa
No dia 4 de fevereiro, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou do coquetel de reconhecimento e memória da 1ª Marcha das Mulheres Negras em Rondônia, realizado no auditório da sede social do sindicato, em Porto Velho. A atividade teve como objetivo homenagear pessoas e instituições que apoiaram a construção da Marcha no estado.
O encontro foi coordenado por Rosa Negra, que representou o Comitê Impulsor da Marcha e o Movimento Negro Unificado em Rondônia. A mesa contou com representantes da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Secretaria Municipal de Cultura, de coletivos de mulheres, organizações da sociedade civil, entidades sindicais e da imprensa. Entre os integrantes da mesa, Profª Léo Simão, secretária de Finanças do SINTERO, representou o sindicato e também recebeu a moção entregue durante o encontro.
Compuseram a mesa ainda Dr. Fábio Roberto, Dra. Miria Souza, Elzilene Nascimento, Maria Santiago, Profª Dra. Luciana Basílio, Carolina Almeida, Cássia Firmino, Airton Gurgacz, Jamily Vanessa, Íris Fidelis, Gadelha, Lia Maria, entre outras personalidades.
Durante a programação, foram abordados temas como o silenciamento histórico das mulheres negras, a falta de oportunidades, o papel dessas mulheres na política e o significado da marcha como verbo ancestral, expressão de movimento, memória e continuidade.
Rosa Negra destacou: “A Marcha das Mulheres Negras é um marco histórico em Rondônia porque rompe com o silenciamento imposto às mulheres negras neste território. Marchar é afirmar nossa existência, exigir reparação e construir caminhos de transformação coletiva.”
Também houve a leitura do manifesto da Marcha das Mulheres Negras, que foi protocolado junto às instituições presentes, além da entrega de bolsas e materiais de conscientização às autoridades e convidadas que compuseram a mesa.
O encontro foi encerrado com um coquetel e momentos de troca entre os participantes, fortalecendo vínculos e articulações em torno da promoção da equidade racial e de gênero em Rondônia.
