Orientações são repassadas pelo governo de Rondônia para inscrição correta no concurso da Seduc e evitar golpes

Publicada em 06/02/2026 às 11h32
O concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é uma das grandes oportunidades do ano, promovida pelo governo de Rondônia, mas os candidatos devem ficar atentos no momento da inscrição. Para evitar que rondonienses caiam em golpes de sites clonados, a organização do certame reforça que todo o processo deve ser feito exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (https://ibade.org.br/).
A maneira mais eficaz de saber se está no site oficial ou em uma página fraudulenta é testar o formulário antes de gerar qualquer pagamento. Sites criados por golpistas aceitam dados incorretos.
DADOS CORRETOS
Para ter certeza que está no local confiável, tente realizar a inscrição preenchendo o Cadastro de Pessoa Física (CPF) com 000.000.000-00. No site oficial, o sistema possui integração com bases de dados e não aceitará a continuidade do cadastro com dados inválidos. Já o site falso, aceitará informações incorretas e gerará o pagamento imediatamente.
Os candidatos poderão obter informações através do site www.ibade.org.br
COMPROVANTE
Outra dica importante é conferir se o valor da taxa cobrada está de acordo com o edital e se o destinatário está correto antes de pagar. Seja por boleto ou PIX, antes de confirmar o pagamento no aplicativo bancário, o candidato deve verificar se os dados do beneficiário são os oficiais do governo de Rondônia:
Beneficiário: Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep)
CNPJ: 07.824.639/0001-30
Beneficiário final: Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
CNPJ: 04.564.530/0001-13
Instituição: Banco do Brasil
PARA SABER SE FOI VÍTIMA DE GOLPE
Aqueles que já fizeram o pagamento, podem verificar se caíram em golpe comparando os dados do comprovante de acordo com o modelo oficial, e se o destinatário é mesmo a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep).
MAIS INFORMAÇÕES
A Seduc e o Ibade alertam que não se responsabilizam por pagamentos feitos em domínios não oficiais. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br por meio dos telefones (21) 97658-2283 / 97658-2292 ou pelo e-mail [email protected]
SOBRE O CONCURSO
As inscrições seguem abertas até 17 de fevereiro, e oferecem 6.895 vagas, sendo 4.392 imediatas e 1.965 para cadastro reserva.
Inscrição: apenas em ibade.org.br
Taxas: R$ 63,00 (Nível Médio) e R$ 82,00 (Nível Superior)
Salários: até R$ 5.118,41 (Superior) e a partir de R$ 2.142,02 (Médio)
Calendário de Provas:
8 de março – Professor Classe C e Técnico Educacional (Agente de Alimentação)
15 de março – Técnico Educacional (Agente de Limpeza e Conservação e Agente de Atividades de Secretariado)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!