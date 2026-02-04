CONGRESSO NACIONAL

MP do Governo Lula: bancada de Rondônia contraria ala radical da direita e vota a favor do “Gás do Povo”

Deputados rondonienses acompanharam o governo na votação da matéria, enquanto nomes da ala mais radical da direita, como Nikolas Ferreira, Zé Trovão e Kim Kataguiri, se posicionaram contra e criticaram o novo formato do auxílio-gás