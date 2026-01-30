Rocha vai mesmo mandar no PSD; MDB e União Brasil “de olho” em Hildon Chaves; e famílias afetadas por Confúcio fecham a BR

Publicada em 30/01/2026 às 08h34
VOTAR EM GENTE COM RABO PRESO, EM INEPTOS E COVARDES, PODE SER A PÁ DE CAL NA DEMOCRACIA BRASILEIRA
Até quando o país vai fazer de conta de que não está acontecendo nada? Até quando a sujeira será varrida para embaixo do tapete, na roubalheira dos velhinhos do INSS, com a blindagem e os bloqueios para que suspeitos do crime não possam ser ouvidos na CPMI, que está descobrindo cada vez mais envolvidos? Até quando se fará de conta que não estamos vivendo neste mundo surreal, onde ministros da Suprema Corte, suspeitos de estarem envolvidos no maior escândalo financeiro do país, com a quebra do Banco Master, são os responsáveis pelos processos e por bloquear investigações que possam descobrir toda a podridão?
O que está acontecendo no nosso Brasil? Não há quem socorra a população, não há quem brigue para impor o respeito às leis vigentes; não há quem proteste pelo fato de estarmos sendo governados por magistrados despreparados, que desrespeitam a Constituição e se autoprotegem?
Não há quem fique indignado com as decisões do Procurador Geral da República, sempre parciais, punindo quem não concorda com os poderosos de plantão e fazendo de conta que nada de podre está acontecendo no Reino da Dinamarca?
O Senado Federal vai continuar trabalhando de costas para os brasileiros? Vai manter-se acovardado, braços cruzados, como se não tivesse nada a ver com tudo a que estamos assistindo, quando os níveis de corrupção estão chegando a patamares inacreditáveis e envolvendo algumas das que (ao menos deveriam) ser as figuras mais ilustres da República?
Por isso, neste ano de eleição, os brasileiros decentes, aqueles que pensam e não são cabestreados; os que amam verdadeiramente sua Pátria; os que trabalham duro de sol a sol e que fazem este Brasil andar; os que sustentam tantas mordomias e são vítimas de tantas injustiças e tanto corrupção, são estes que precisam escolher a dedo seus representantes.
Votar em quem tem rabo preso; em quem deve para a Justiça e depois ficará temeroso em votar a favor de uma limpeza em tudo o que está acontecendo; votar em ineptos, incompetentes, demagogos; em que não protege aqueles que trabalham e são responsáveis pela nossa grandeza, será uma espécie de sentença de morte para nossa democracia e nosso desenvolvimento. Tem é que dar o basta nas urnas. Chega de roubalheira impune, de malandros no poder, de gente que está se lixando para sua Pátria e sua gente. A hora é agora, em outubro.
O que será do nosso país, se todos fecham os olhos para tudo de terrível que está se sucedendo, com gente poderosa se protegendo entre si e apenas algumas vozes, isoladas e sem força para tomar as verdadeiras medidas para combater tudo isso, se calam, são omissas ou cúmplices? Vamos permitir que nosso amado Brasil continue andando em direção ao precipício? Perguntas não faltam, só que não há respostas para elas.
LIMINAR DA JUSTIÇA FEDERAL INTERROMPE COBRANÇA DE PEDÁGIO NA BR 364, ATÉ DECISÃO DEFINITIVA
Decisão judicial interrompe a cobrança de pedágios na BR 364, entre Porto Velho e Vilhena. O juiz Shamil Cipriano, da Justiça Federal, concedeu liminar pedida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia, a Aprosoja e Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, determinando que, até decisão final do caso, não seja mais cobrado nenhum tipo de pedágio na principal rodovia do Estado. Os réus no processo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Concessionária Nova BR 364, terão agora prazo para recursos, mas, enquanto eles não forem analisados, a cobrança está suspensa.
Em sua decisão, o magistrado escreveu, entre outras frases da sentença, que “nos documentos analisados, demonstrando o descumprimento de cláusulas”, relacionadas, por exemplo, sobre as garantias da segurança do tráfego, “antes da cobrança do pedágio”. Afirma ainda a sentença que “com relação à sistemática de Free Flow”, o tipo de cobrança que está sendo feita, “há indícios de violação” de artigos da legislação, “diante da ausência de estudos da ANTT da infraestrutura local para adesão ao sistema” e, ainda, “a ausência de forma de pagamento alternativo aos condutores, com exceção dos totens que exigem o estacionamento e desembarque do veículo para quitação do pedágio”.
No final, o juiz Shamil Cipriano ainda escreveu na sentença que “a implantação do sistema Free Flow em desobediência ao prazo mínimo de três meses do termo aditivo, viola o dever de informação do usuário previsto no artigo 7º, II, da Lei 8.987/95”. Ainda: “O perigo de dano consiste na irrepetibilidade dos valores cobrados, inviáveis de restituição aos cidadãos cobrados pelo pedágio implantado”.
A causa das duas entidades foi patrocinada pelos advogados Sandro Salonski Martins, Victoria Correa de Jesus e Gustavo Guilherme Arrais.
GOVERNO INVESTIU MAIS DE 2 BILHÕES E 610 MILHÕES DE REAIS NAS RODOVIAS ESTADUAIS DE RONDÔNIA
Segundo o DER, nos últimos quatro anos, houve uma verdadeira revolução no sistema de rodovias estaduais, construção de pontes e uma série de serviços realizados em Rondônia. No total, foram investidos mais de 2 bilhões e bilhão e 610 milhões de reais, informa o diretor-geral do órgão, Coronel Eder Fernandes. A cereja do bolo foi o asfaltamento de 84 quilômetros (de um total aproximado de 200 quilômetros) a um custo total de 313 milhões de reais, no trecho entre Corumbiara e o Trevo da Pedra.
Num rápido resumo, outros 479 milhões foram investidos nas rodovias pavimentadas, como a RO 460, em Buritis; a RO 010, na Zona da Mata a Rolim de Moura e a RO 479, em Rolim de Moura. Todas receberam melhorias significativas. Na 460, por exemplo, até a BR 421, foram investidos nada menos do que 49 milhões de reais, com recuperação completa em mais de 55 km, com pavimento novo e sinalização horizontal e vertical.
Nas rodovias sem pavimentação, os investimentos bateram nos 424 milhões de reais. Obras importantes foram realizadas nas RO 420, entre Nova Mamoré e Buritis, mas também receberam intervenções as rodovias RO-135 em Ji-Paraná, RO-257 em Vale do Jamari e a RO-133, em Espigão do Oeste, com obra de pavimentação em andamento, ampliando o alcance das ações de modernização.
Rondônia tem 5.320,30 quilômetros de rodovias estaduais. Um total de 1.629 são pavimentadas e outros 3.690 quilômetros de não pavimentadas. O DER conta com 15 Residências Regionais, 6 usinas de asfalto e 2 usinas móveis de microrrevestimento, ampliando a capacidade operacional em todo o Estado. Pavimentação e recuperação de rodovias estratégicas.
É QUESTÃO DE TEMPO E DETALHES: MARCOS ROCHA VAI PARA O PSD E ASSUME O COMANDO DO PARTIDO NO ESTADO
É apenas questão de tempo, ouve-se nos bastidores da política, porque a decisão já teria sido tomada: o governador Marcos Rocha está se preparando para ingressar no PSD e assumir o comando regional do partido. Faltam apenas alguns detalhes e a data do anúncio da mudança. O que está combinado e deve se concretizar, embora é sempre bom alertar que as coisas da política podem mudar, mesmo depois de se dar certeza de tudo, é que o Governador permanecerá no cargo até o fim do mandato e que vai apoiar a candidatura do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, como seu sucessor.
As conversações se arrastam há várias semanas. Elas foram coordenadas por um dos nomes mais experientes de Rondônia e exímio negociador político, o ex-senador Expedito Júnior, que concorrerá novamente em outubro, mas desta vez a uma vaga para a Câmara Federal. Outros detalhes já estariam acertados, inclusive com o aval de Marcos Rocha para a escolha do candidato à vice na chapa de Fúria.
Rocha, aliás, é um dos grandes prejudicados na eleição deste ano. Com chances reais de ocupar uma das vagas no Senado Federal; com possibilidades concretas de eleger sua esposa, a secretária Luana Rocha para a Câmara Federal e do irmão dele, Sandro Rocha, para a Assembleia, tanto o Governador quanto seus familiares não entram na disputa em outubro. O motivo: seu completo rompimento com seu vice, Sérgio Gonçalves, a quem Marcos Rocha se nega a entregar o Governo, alegando que foi traído pelo vice.
MDB E UNIÃO BRASIL QUEREM O TUCANO HILDON CHAVES COMO CANDIDATO. QUAL O CAMINHO QUE ELE ESCOLHERÁ?
O MDB ainda não desistiu de Hildon Chaves. Houve pelo menos quatro reuniões entre o ex-prefeito de Porto Velho e o senador Confúcio Moura, com propostas claras e atrativas feitas pelo partido por uma parceria com o candidato ao governo pelo PSDB. Hildon, contudo, estaria “namorando” também com o União Brasil. O partido, contudo, já tem um nome para a disputa: o do vice-governador Sérgio Gonçalves. O assunto, contudo, está em aberto, mesmo que o comando nacional tenha dado como certa o nome de Gonçalves. Mas, agora, tem o efeito Maurício Carvalho.
Muito próximo, amigo pessoal e parceiro do presidente nacional do União Brasil, Maurício Carvalho teria o aval para coordenar as decisões do partido em Rondônia. É neste contexto em que ele estaria conversando com Hildon Chaves. Há ainda uma terceira via, caso não se concretizem nem Hildon e nem Sérgio Gonçalves: o próprio Maurício poderia lançar-se ao Governo.
O ex-prefeito de Porto Velho, que há algumas semanas estava pensando em disputar uma cadeira na Câmara Federal, com o desenrolar dos movimentos políticos se transformou numa espécie da “noiva” da vez. Como nome muito forte na Capital, cidade com o maior eleitorado do Estado, a expectativa dos que acham que as chances de Hildon são bastante fortes, é que ele poderia ir ao segundo turno e, aí sim, haveria uma nova eleição, numa disputa entre apenas dois.
Os dois partidos estão bem estruturados em Rondônia. O MDB tem diretórios em pelo menos 42 cidades e o União Brasil em praticamente todas as cidades. O PSDB de Hildon, tem apenas seis diretórios provisórios. Que caminho ele escolherá?
FAMÍLIAS DA ÁREA SOLDADO DA BORRACHA FECHAM NOVAMENTE A BR 364, TEMENDO PERDEREM TUDO E FICAREM NA MISÉRIA
Nunca se deve apoiar movimentos de fechamento de uma rodovia. Ainda mais a BR 364, única forma de Rondônia se conectar ao resto do país e ao Acre. Mas a causa que está motivando a interrupção do tráfego (nesta quinta foi o segundo dia consecutivo de protestos) é o desespero. Perseguidos, perdendo seus bens, correndo o risco de ficarem na miséria, produtores rurais da área Soldados da Borracha, não aceitam o que estão sofrendo e todas as injustiças que atingem dezenas de famílias.
Transformada em Estação Ecológica nos últimos dias do segundo mandato do então governador Confúcio Moura, a área já abrigava, naquela época, mais de 700 famílias de pequenos produtores rurais. O decreto ignorou a existência destes trabalhadores do campo e, durante os últimos anos, as ameaças de expulsá-los da terra onde tiram seu sustento têm sido diárias.
A Assembleia Legislativa e o governador Marcos Rocha decretaram a extinção da Reserva Ecológica, mas ambas as decisões foram derrubadas na Justiça. Ou seja, a decisão de Governo de criar uma área ecológica onde já haviam famílias morando e trabalhando há anos pode, mas o mesmo Governo não tem poder de extinguir um decreto de sua autoria.
Nos dois dias de fechamento da BR 364, os produtores querem a extinção dos decretos que podem jogá-los na miséria, mas também protestam contra os pedágios na rodovia, que encarecem seus produtos e tiram sua concorrência no mercado. Só passam ambulâncias e veículos com emergência. Não há sinal de que as reivindicações sejam atendidas.
QUADRILHA FRAUDAVA LICITAÇÕES HÁ 15 ANOS. SÓ NUM ANO, O GRUPO GANHOU MAIS DE 8 MILHÕES E MEIO DE REAIS
A corrupção corre solta. No Brasil, em cada canto se descobre um rolo, um desvio, uma roubalheira, uma sacanagem. Ainda mais quando há dinheiro público envolvido. Rondônia não fica fora deste mundo dos malandros, golpistas e criminosos, que formam quadrilhas para ganharem dinheiro fácil. Alguns poucos se dão mal, como no caso de um grupo especializado em fraudar licitações que funcionava (pasmem!) há mais de 15 anos.
É um sistema criminoso muito antigo, ao ponto do Governo do Estado, através da Superintendência de Licitações, a SUPEL, emitir nota oficial lembrando que os crimes não se referem à atual, mas sim à administrações anteriores. Num trecho, a nota diz que a operação da Polícia Federal em andamento, “dizem respeito a processos, supostamente realizados em gestões anteriores”.
Servidores públicos, empresários e um advogado (sempre os nomes são omitidos, o que não aconteceria se os ladrões fossem do grupo do seu Zé da Esquina) estão sob investigação dos federais. Eles tinham informações privilegiadas, ao ponto de estarem prontos para apresentarem uma proposta para ganhar a licitação antes mesmo do certame ser oficializado. Também criaram uma empresa fantasma, para concorrer com a que eles queriam que vencesse o certame ou o contrato tanto com o Governo do Estado quanto com a Prefeitura.
O golpe, num só ano, encheu os bolsos dos criminosos com mais de 8 milhões e 500 mil reais. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda a ser descoberta nestas operações da PF.
DOS TRÊS PRESIDENCIÁVEIS QUE FECHAM UM PACTO ELEITORAL, RONALDO CAIADO É O MAIS PRÓXIMO DE RONDÔNIA
Acordo fechado. Os três candidatos à Presidência, dois deles da direita e mais o centro-esquerda Eduardo Leite, os três agora no PSD, fecharam uma parceria para a disputa contra Lula. O trio (Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite) acertou que quem estiver melhor nas pesquisas, quando a campanha iniciar, terá o apoio dos outros dois. Caiado deixou o União Brasil, nesta semana e se somou ao cada vez mais poderoso PSD, partido presidido, em nível nacional, pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.
Dos três, Ronaldo Caiado é o que tem maior ligação com Rondônia. No mundo político, tem ótimo relacionamento com o governador Marcos Rocha, que também está indo para o PSD. É amigo pessoal de vários políticos e autoridades rondonienses, entre elas o presidente do Conselho Federal de Medicina, dr. Hiran Gallo, que, aliás, se encontrará com o governador goiano neste final de semana. Caiado esteve em Rondônia em maio passado, durante a edição da Rondônia Rural Show e foi recebido com festas e homenagens.
Os outros dois (Ratinho Júnior e Eduardo Leite) ao menos na condição de governadores, nunca visitaram nosso Estado. Por aqui já esteve, mais de uma vez, o pai do muito bem avaliado governador do Paraná, o famoso apresentador e pecuarista Ratinho Massa. Aqui no Estado, certamente, o governador gaúcho Eduardo Leite teria dificuldades ante o eleitorado conservador, em sua maioria, por suas opções sexuais. Já os cerca de 30 por cento de esquerdistas o apoiariam incondicionalmente.
AGORA QUEREM MENTIR QUE VERGONHOSA QUEBRADEIRA NO BANCO MASTER COMEÇOU COM O GOVERNO ANTERIOR
Pronto! Conseguiram uma ligação com o vergonhoso escândalo do Banco Master, onde até ministros do STF estão sob suspeita, anunciando na mídia lulo/governista que os problemas com o banco começaram lá em 2019. E quem governava em 2019? Claro, Bolsonaro nada tem a ver com a vergonhosa situação do banco mas aliados ao governo, jornalistas-carpete, aqueles que deitam para o governo limpar os sapatos, querem “informar” à sociedade brasileira que o ex-presidente também tem culpa.
“Principal linha de trabalho das investigações – diz o site G1, da Globo – é que existiriam indícios de que a medida que determinou a liquidação do Banco Master deveria ter sido tomada antes”, ou seja, tentando colocar a culpa no ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro. É mais uma vergonhosa forma de distorcer os fatos, tentar tirar a culpa da atual administração e arrastar para dentro do escândalo o governo passado.
Foi o mesmo que aconteceu com ao trágico, vergonhoso e criminoso roubo aos velhinhos, aposentados do INSS. A roubalheira que envolve parentes do presidente Lula (irmão e filho, blindados pela Justiça amiga, para não precisarem depor na CPMI que apura tudo) foi descoberta agora. No tempo de Bolsonaro foi criada uma lei que protegia os aposentados. Ela teve voto contrário do PT e Lula a anulou. Mas mesmo assim, tentando enganar os brasileiros que a roubalheira começou em 2019. Perderam a vergonha totalmente.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião sobre declarações do presidente Trump de que o aquecimento global é o maior engodo do século e que os ambientalistas, quando são contestados com quedas terríveis de temperatura, como as que estão ocorrendo agora nos Estados Unidos e Europa, mudam rapidamente de argumento, dizendo que a culpa de tudo é “das mudanças climáticas”?
