Leão Lobo faz confissão picante sobre Carlos Alberto de Nóbrega: “era um gato”

Publicada em 30/01/2026 às 10h07
Uma declaração feita por Leão Lobo durante participação no podcast Elementar Show surpreendeu o público e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Sem rodeios, o jornalista falou abertamente sobre sentimentos do passado e citou a admiração que nutria por Carlos Alberto de Nóbrega.
Na conversa, Leão contou que a atração surgiu ainda na juventude, quando teve contato com a família Nóbrega. “Eu conheci o seu Manoel de Nóbrega, que era amigo do meu pai”, relatou. Segundo ele, foi nesse convívio que conheceu Carlos Alberto ainda jovem. “Conheci o Carlos Alberto novinho. E ele era um gato, né?”, afirmou.
O jornalista também mencionou que essa admiração foi intensa e marcou sua memória ao longo dos anos, utilizando a expressão “muitas homenagens” para se referir aos pensamentos da época. Hoje aos 71 anos, Leão afirmou não ver problema em falar abertamente sobre sua sexualidade e sobre desejos que fizeram parte de sua trajetória pessoal.
Outro trecho da entrevista que chamou atenção foi o relato envolvendo Carlos Zara, ator consagrado e marido de Eva Wilma. Leão contou que, ao encontrar Zara, decidiu fazer uma confissão direta. “Uma vez eu falei para o Carlos Zara: ‘Nossa, bati tanto pensando em você’”, relembrou.
De acordo com o jornalista, a resposta do ator foi inesperada e bem-humorada: “E ele me respondeu: ‘E parou por quê?’”. O episódio, narrado entre risos, foi usado por Leão para ilustrar como os bastidores da televisão em outras épocas eram repletos de histórias curiosas e diálogos descontraídos.
As declarações dividiram opiniões, mas a maioria dos comentários destacou a franqueza do jornalista, que mostrou não ter receio de revisitar o passado e falar abertamente sobre temas pessoais, mesmo décadas depois.
