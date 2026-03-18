Governo de Rondônia divulga artesãos selecionados para o 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras

Por Lilian Quele/ Paulinho Amorim

Publicada em 18/03/2026 às 16h20

Por meio da Portaria nº 124, o governo de RO divulgou o resultado definitivo do Edital de Chamamento Público nº 02/2026 que selecionou artesãos rondonienses para representar o estado no 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, um dos maiores eventos do setor no país, que acontece de 1º a 5 de abril de 2026, no Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília – DF. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) reforça o compromisso da gestão estadual com a valorização da cultura e o fortalecimento da economia criativa, promovendo os talentos locais em eventos de alcance nacional.

A seleção foi conduzida por uma comissão interdisciplinar, seguindo as diretrizes do Programa do Artesanato Brasileiro, garantindo critérios técnicos e transparência em todo o processo. Conforme a Portaria nº 124, foram classificados artesãos nas categorias de ampla concorrência e modalidade indígena, assegurando diversidade e representatividade cultural.

Na ampla concorrência, os selecionados foram:

Daniel Ailto dos Santos (1º lugar, nota 62,5);

Moisés Rodrigues da Cruz (2º, nota 58,9);

Amadeus de Lima Brito (3º, nota 56,8);

Mario Marcelo Gonçalves Silva (4º, nota 56,3);

Maria da Glória Verçosa de Lima (5º, nota 55,8;)

Na modalidade indígena, o destaque foi para Tony Cinta Larga, classificado em 1º lugar com nota 58,9.

Os artesãos terão a oportunidade de expor e comercializar suas peças durante o evento, levando ao público a diversidade cultural, a criatividade e as tradições do artesanato produzido em Rondônia.

A participação no Salão do Artesanato fortalece a economia criativa, amplia mercados e contribui para a valorização das identidades culturais do estado, consolidando o trabalho desenvolvido pelo governo do estado no incentivo ao setor.