Clientes com faturas de água em atraso terão até 95% de desconto para negociar débitos durante a RRSI 2026

Por Rejane Júlia

Publicada em 25/05/2026 às 16h22

Para oferecer aos clientes com faturas de água em atraso a oportunidade de regularizar seus débitos em condições facilitadas, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) publicou uma Resolução especial de negociação para a Rondônia Rural Show Internacional 2026. A medida será válida em todos os municípios atendidos pela Companhia e integra as ações preparadas para o estande institucional da empresa durante a feira.

Clientes com contas vencidas até 31 de dezembro de 2025 poderão negociar débitos com até 95% de desconto sobre juros, multas e correção monetária para pagamento à vista. Também haverá parcelamento em até 12 vezes sem juros, além de descontos especiais sobre encargos para acordos parcelados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a iniciativa fortalece o atendimento ao cidadão durante a maior feira do agronegócio da Região Norte. “A Rondônia Rural Show também é um espaço de aproximação entre os serviços públicos e a população.”

Segundo o diretor financeiro da Caerd, Nestor Borralho, a resolução foi elaborada para ampliar as possibilidades de regularização dos consumidores. “É uma oportunidade concreta para que os clientes reorganizem sua situação financeira em condições acessíveis e vantajosas”, enfatizou.

Para o presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, a expectativa é ampliar o alcance das negociações nesta edição da feira. “Todos os anos, o espaço destinado ao atendimento ao consumidor registra grande procura. Além das condições especiais, o público também contará com atendimento personalizado e brindes institucionais”, salientou.