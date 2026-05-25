“Eu pulo todas”, diz Lexa sobre cenas de beijo do marido em novelas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 16h04

A cantora Lexa divertiu seguidores ao revelar um detalhe de sua vida pessoal envolvendo o marido, o ator Ricardo Vianna. Em publicação nas redes sociais, a artista contou que ainda não se sente totalmente confortável para assistir às cenas românticas protagonizadas pelo companheiro nas novelas.

Apesar de apoiar a carreira de Ricardo, Lexa admitiu que prefere evitar determinados momentos das produções. “Ele está gravando várias novelas e está bombando, porém, eu não assisto os episódios que tem beijo. Estou amadurecendo ainda... Estou ‘verde’ ainda para o assunto”, afirmou.

Atualmente, Ricardo Vianna integra o elenco de “De Repente Casados”, novela vertical de temática romântica que vem ganhando repercussão entre o público. O ator também ampliou sua visibilidade recentemente ao participar do remake de “Vale Tudo”, exibido em 2024.

Em tom descontraído, Lexa também comentou a repercussão do marido entre fãs e internautas. “As mulheres estão fissuradas nas suas novelas, amor. Está todo mundo comentando sobre isso. Gente, eu tenho que dividir o meu marido! Mas, eu entendo, sei que é trabalho”, brincou.

A cantora ainda reforçou que evita assistir às cenas mais íntimas do ator. “Mas vê se eu assisto uma cena [de beijo]. Eu pulo todas. E ele sabe”, completou, entre risos.