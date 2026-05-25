“Ressentimento”, diz MC Gui ao revelar mágoa de Anitta após polêmica

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 16h07

O cantor MC Gui voltou a repercutir nas redes sociais após revelar que guarda ressentimento de Anitta e que não teria interesse em gravar uma parceria musical com a artista. A declaração foi feita durante participação no podcast Entretêcast, no YouTube.

Ao comentar a possibilidade de um feat com a cantora, o funkeiro afirmou que a mágoa surgiu durante o período em que enfrentou forte repercussão negativa após a polêmica envolvendo um vídeo gravado por ele em um parque da Disney, quando foi acusado de praticar bullying contra uma criança.

“Eu tenho um ressentimento com a Anitta porque quando aconteceu o cancelamento eu conhecia ela. Eu já fui em vários shows, eu era um moleque muito fã da Anitta”, afirmou.

MC Gui disse que se incomodou com a decisão da cantora de deixar de segui-lo nas redes sociais sem, segundo ele, buscar ouvir sua versão dos fatos.

“Quando começaram a me apontar e me acusar de várias coisas ela deixou de me seguir sem perguntar nada”, declarou.

O cantor também afirmou que acreditava que Anitta, por também lidar com exposição pública, poderia ter adotado outra postura diante da situação. “Por esse motivo, por acreditar em tantas fake news que ela também sofre com isso, meio que deu força pra um movimento contra a minha pessoa. Por esse motivo não faria esse hit não”, completou.

Após a entrevista, a declaração gerou reações nas redes sociais, com internautas comentando o posicionamento do artista.