MC Mirella revela cinco cirurgias após mudanças no corpo causadas pela gravidez

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 15h56

A cantora MC Mirella revelou que passou por cinco procedimentos cirúrgicos no mesmo dia após enfrentar mudanças físicas desde a gravidez da filha Serena, de 2 anos. A artista compartilhou detalhes nas redes sociais e afirmou que a decisão envolveu tanto questões estéticas quanto de saúde.

Entre os procedimentos realizados, Mirella listou fechamento de diástase abdominal, retirada de hérnia umbilical, lipo de papada, lipoaspiração HD de alta definição e lipoenxertia glútea. Segundo a funkeira, as mudanças já eram desejadas há algum tempo.

“‘Mirella, o que você fez?’. Fechamento da diástase, retirada de hérnia umbilical, lipo de papada, lipoaspiração HD de alta definição (principalmente nas costas, que eu queria muito), lipoenxertia glútea com coração invertido”, escreveu.

A artista explicou que a diástase e a hérnia passaram a interferir em sua rotina de exercícios físicos, especialmente nos treinos abdominais.

“Eu fiz porque estava atrapalhando e me trazendo limitações em alguns treinos de abdômen e correndo risco de aumentar mais ainda minha diástase e hérnia, então não pensei duas vezes”, declarou.

Nos últimos dias, MC Mirella também comentou rumores sobre uma possível nova gravidez, esclarecendo que o aumento abdominal percebido por internautas estava relacionado à diástase pós-parto e à hérnia descoberta posteriormente.

“Nos últimos dias, muita gente estava comentando sobre uma suposta gravidez, mas o que ninguém sabia é que tinha diástase pós-gravidez”, explicou.