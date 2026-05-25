“É tudo farinha do mesmo saco”, dispara Luana Piovani ao criticar Neymar, Virginia e Luciano Huck

A atriz Luana Piovani voltou a provocar repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (25) ao publicar uma sequência de críticas direcionadas a Neymar Jr., Virginia Fonseca e Luciano Huck. Em tom contundente, a artista associou os três a um mesmo grupo de influência e criticou comportamentos recentes envolvendo os famosos.
Ao comentar a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, Luana criticou o fato de o jogador ter divulgado apostas esportivas após o anúncio. “Então, o grande ídolo brasileiro é convocado para a Copa e, na hora em que ele podia celebrar, ser grato, ser feliz, fazer qualquer tipo de declaração bacana, ele vende bet”, afirmou.
Na sequência, a atriz mencionou Virginia Fonseca, repercutindo a polêmica gerada após a influenciadora aparecer beijando um macaco em vídeo publicado nas redes sociais, episódio que gerou debate entre internautas. “A grande ídola do Brasil atualmente namora um grande jogador de futebol negro e aí ela faz o quê? Beija um macaco na boca”, declarou.
Luciano Huck também foi citado no desabafo. Luana criticou a atuação do apresentador em campanhas publicitárias ligadas a apostas e mencionou a recente repercussão de uma fala atribuída a ele sobre o Bolsa Família em evento empresarial.
Ao concluir a publicação, a atriz resumiu sua crítica ao trio. “O apresentador é amigo da influencer, que é amiga do jogador. Vocês tão entendendo, gente? Que é tudo farinha do mesmo saco”, disparou.
