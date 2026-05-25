Explosão em mina de carvão na China mata pelo menos 90 pessoas

Por Agência Brasil

Publicada em 25/05/2026 às 16h00

Pelo menos 90 pessoas morreram após uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China. O acidente, ocorrido na sexta-feira (22), é considerado o mais letal do setor de mineração no país desde pelo menos 2009.

Segundo a agência estatal Xinhua, a explosão aconteceu na mina Liushenyu, localizada no condado de Qinyuan. No momento do acidente, 247 trabalhadores estavam no subsolo.

A mina pertence à Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, empresa criada em 2010 e controlada pelo grupo Shanxi Tongzhou Coal Coking Group.

Equipes de resgate seguem mobilizadas no local, enquanto as autoridades investigam as causas da explosão. Shanxi é uma das principais regiões mineradoras de carvão da China.

O presidente chinês Xi Jinping pediu que as equipes “não poupem esforços” no atendimento aos feridos e nas buscas por vítimas. Ele também determinou uma investigação rigorosa sobre o acidente e cobrou responsabilização dos envolvidos, segundo a Xinhua.

O primeiro-ministro Li Qiang também pediu transparência na divulgação das informações e punição rigorosa aos responsáveis.

De acordo com a imprensa estatal, executivos da empresa responsável pela mina foram detidos após a tragédia.

As autoridades locais enviaram sete equipes médicas e de resgate para a região, somando 755 profissionais envolvidos na operação.

A China reduziu significativamente o número de mortes em minas de carvão desde o início dos anos 2000, após reforçar normas de segurança e fiscalização. Ainda assim, acidentes graves continuam ocorrendo no setor.

Em 2009, uma explosão em uma mina na província de Heilongjiang matou 108 pessoas e deixou outras 133 feridas.

Pelo menos 90 pessoas morreram após uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China. O acidente, ocorrido na sexta-feira (22), é considerado o mais letal do setor de mineração no país desde pelo menos 2009.

Segundo a agência estatal Xinhua, a explosão aconteceu na mina Liushenyu, localizada no condado de Qinyuan. No momento do acidente, 247 trabalhadores estavam no subsolo.

A mina pertence à Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, empresa criada em 2010 e controlada pelo grupo Shanxi Tongzhou Coal Coking Group.

Equipes de resgate seguem mobilizadas no local, enquanto as autoridades investigam as causas da explosão. Shanxi é uma das principais regiões mineradoras de carvão da China.

O presidente chinês Xi Jinping pediu que as equipes “não poupem esforços” no atendimento aos feridos e nas buscas por vítimas. Ele também determinou uma investigação rigorosa sobre o acidente e cobrou responsabilização dos envolvidos, segundo a Xinhua.

O primeiro-ministro Li Qiang também pediu transparência na divulgação das informações e punição rigorosa aos responsáveis.

De acordo com a imprensa estatal, executivos da empresa responsável pela mina foram detidos após a tragédia.

As autoridades locais enviaram sete equipes médicas e de resgate para a região, somando 755 profissionais envolvidos na operação.

A China reduziu significativamente o número de mortes em minas de carvão desde o início dos anos 2000, após reforçar normas de segurança e fiscalização. Ainda assim, acidentes graves continuam ocorrendo no setor.

Em 2009, uma explosão em uma mina na província de Heilongjiang matou 108 pessoas e deixou outras 133 feridas.