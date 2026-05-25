Curso de piscicultura é ministrado durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por João Albuquerque

Publicada em 25/05/2026 às 16h14

Com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) destaca na edição 2026 produtos que evidenciam a participação rondoniense no mercado global, a exemplo do tambaqui, que vem conquistando espaço na culinária internacional. Para qualificar quem busca atuar no ramo de pescados, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) oferta capacitação na área de piscicultura durante a maior feira agropecuária da Região Norte, que acontece a partir desta segunda-feira (25) até sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

O curso Noções Básicas de Boas Práticas de Fabricação em Piscicultura será ministrado na Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura instalada no Espaço Idep, onde poderão ser realizadas as inscrições. O conteúdo de Boas Práticas de Fabricação (BPF) foca na padronização sanitária, manipulação correta e segurança no processamento do pescado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, um dos objetivos da Rondônia Rural Show Internacional é gerar conhecimento para cadeias produtivas do agronegócio. Dessa forma, a piscicultura se tornou uma importante base da economia agropecuária, considerando que a política pública adotada pela gestão estadual está em consonância com o posicionamento estratégico dos piscicultores. “Diante desses avanços, além de incentivar a produção e exportação do peixe rondoniense é importante qualificar quem quer trabalhar no mercado local”, destacou.

Estudantes de cursos técnicos voltados ao agronegócio participam de cursos de piscicultura

NOVIDADES DO AGRO

As oportunidades oferecidas pelo evento para quem quer se atualizar sobre as novidades do agro atraem estudantes de áreas voltadas ao campo. No 3º ano do Curso Técnico em Agropecuária, Renan Duarte França, de 17 anos, reconhece a importância da Rondônia Rural Show no seu aprendizado. “Participar da maior feira do agronegócio da região é uma experiência incrível e satisfatória, principalmente porque temos acesso aos relevantes dados que nos são passados”, reconhece o estudante de Novo Horizonte d’Oeste.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição vai ofertar também durante a feira, o curso de frigorífico. “A proposta é oferecer capacitação ao público em geral e para alunos do Centro de Educação Rural (Centec Abaitará), unidade executora do Idep, em Pimenta Bueno”, destacou.

PISCICULTURA EM RONDÔNIA

Produção e Espécies: o tambaqui é o carro-chefe (predominante nos tanques), seguido pelo pirarucu. O estado superou a marca de 57 mil toneladas anuais de pescado.

Polos Produtores: os municípios que lideram o ranking de produção, incluem: Ariquemes, Cujubim, Cacaulândia, Alta Floresta d’Oeste e Porto Velho.

Estrutura: o setor possui milhares de propriedades ativas e frigoríficos e indústrias de beneficiamento instaladas em polos, como: Ariquemes, Porto Velho e Itapuã do Oeste.

Mercado: além de abastecer o mercado interno, a produção rondoniense tem evidenciado projeção internacional, com exportações de tambaqui para os Estados Unidos da América (EUA).