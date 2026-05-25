Prefeitura de Cacoal anuncia realização do FERCACAU e prepara abertura de inscrições para festival musical

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 16h05

A realização de um novo espaço voltado à música e à valorização de artistas da região foi anunciada pela Prefeitura de Cacoal com a divulgação do FERCACAU – Festival de Canção do Café e Cacau. A iniciativa deverá reunir intérpretes e cantores locais, criando uma vitrine para novos talentos do município e cidades vizinhas.

Embora a abertura oficial das inscrições ainda não tenha sido iniciada, a administração municipal informou que os interessados devem acompanhar os próximos anúncios sobre o processo de participação. O festival será dividido em três categorias: Gospel, Popular e Kids, abrangendo diferentes perfis de participantes e estilos musicais.

Segundo a divulgação feita pela Prefeitura de Cacoal, a proposta do FERCACAU é incentivar a expressão artística e ampliar o espaço destinado à cultura musical regional. A organização também orientou os futuros candidatos a prepararem repertório e se manterem atentos às próximas atualizações sobre datas, regras e demais informações do evento.

O festival surge como mais uma ação voltada ao incentivo da cultura local, com foco na promoção de artistas e no fortalecimento das manifestações musicais ligadas à identidade regional.