Após término com Virginia, Vini Jr. surge em vídeo com Ludmilla no Rio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 11h22

Vini Jr. apareceu em clima descontraído ao lado de Ludmilla neste domingo (24), em registros compartilhados pela cantora nas redes sociais. O jogador da seleção brasileira foi filmado enquanto curtia um momento de descontração com a artista durante seus dias de descanso no Rio de Janeiro.

Ao publicar o vídeo nos Stories do Instagram, Ludmilla brincou sobre a proximidade entre os dois e destacou a amizade com o atleta. “Eu amo quando meu vizinho preferido está aqui”, escreveu a cantora, revelando que ambos vivem no mesmo condomínio na capital fluminense.

A aparição pública acontece poucos dias após o fim do relacionamento de Vini Jr. com Virginia Fonseca, anunciado no último dia 15. Na ocasião, a influenciadora afirmou que não abriria mão do que considerava “inegociável” ao comentar a separação.

Posteriormente, o atacante também se pronunciou sobre o término e agradeceu pelo período vivido ao lado da influenciadora. Agora, o jogador aproveita um período de descanso antes de retomar a preparação visando os próximos compromissos com a seleção brasileira e a Copa do Mundo.