Ieda Chaves viabiliza R$ 150 mil para reforçar estrutura da causa animal em Jaru

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 25/05/2026 às 15h46

O cuidado e a proteção de cães e gatos em situação de vulnerabilidade ganharam reforço em Jaru nesta segunda-feira (25). Por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), o Instituto Vitória dos Animais (IVA) recebeu R$ 150 mil. O recurso, viabilizado através da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), foi aplicado na compra de veículo utilitário, máquina de hemograma e no custeio de insumos e serviços essenciais à manutenção da entidade.

Com 10 anos de atuação no município, o IVA consolidou-se como referência local no resgate, tratamento e reabilitação de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. A chegada do novo veículo deve ampliar a capacidade operacional da instituição, auxiliando no transporte para procedimentos clínicos e feiras de adoção.

“Estamos muito felizes com essa entrega porque conhecemos de perto a seriedade desse trabalho. Todos sabem que esse é um dever do poder público, mas ele vem falhando há décadas. Ainda não vemos uma política pública capaz de mudar essa realidade. Uma emenda parlamentar é recurso público, então é muito justo que possamos revertê-lo hoje para a causa animal, por meio de pessoas em quem temos a certeza de que estão realizando um trabalho de primeira qualidade”, afirmou a deputada Ieda Chaves.

Continuidade das atividades

Para Eliara Alves Pinto, representante do instituto, o recurso representa avanço importante para a continuidade das atividades desenvolvidas pela entidade. “É um sentimento de gratidão. Após uma década de existência, receber um recurso desse valor é um marco para nós. Com esse veículo aqui a gente consegue levar os animais para quimioterapia, para adoção. Então assim, isso daí é de uma importância muito grande, só veio a somar aqui para que a gente possa continuar ajudando os animais”, declarou Eliara.

Articulação

A articulação para destinação da emenda foi intermediada pela vereadora Sol de Verão (PL), que apresentou as demandas da instituição ao gabinete parlamentar. “Ieda tem um trabalho maravilhoso, gratificante na causa animal. Por isso, solicitei um recurso ainda em 2025 à compra de um carro para o IVA e também de uma máquina de hemograma e ela atendeu prontamente nosso pedido”, disse a vereadora.

Balanço

O investimento em Jaru integra um conjunto de ações voltadas ao bem-estar animal em Rondônia. Nos últimos anos, o mandato da deputada Ieda Chaves direcionou quase R$ 2,5 milhões para apoio a clínicas veterinárias, castrações, aquisição de medicamentos, compra de veículos e fortalecimento estrutural de entidades de proteção animal no estado.

Foto: Larissa Bogo