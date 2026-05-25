Prefeitura recebe maquinários que irão reforçar a infraestrutura do setor produtivo do município

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 15h13

ESPIGÃO D’OESTE RECEBE NOVOS MAQUINÁRIOS DURANTE A RONDÔNIA RURAL SHOW

A Prefeitura de Espigão d’Oeste recebeu, na manhã desta segunda-feira, durante a abertura da Rondônia Rural Show, importantes maquinários que irão reforçar os trabalhos de infraestrutura e apoio ao setor produtivo do município.

Neste primeiro lote de entrega, o município foi contemplado com uma escavadeira hidráulica PC, três rolos compactadores, uma Bobcat, três tratores agrícolas e uma grade aradora, equipamentos que irão fortalecer os serviços realizados pela administração municipal tanto na área urbana quanto na zona rural.

Os maquinários fazem parte do programa de investimentos executado por meio do CINDERONDÔNIA, em parceria com a bancada federal de Rondônia, responsável pela destinação dos recursos que somam aproximadamente R$ 200 milhões em equipamentos para os 52 municípios do Estado.

A chegada dos novos equipamentos representa mais agilidade, eficiência e melhores condições de trabalho para as equipes da Prefeitura, garantindo avanços em áreas essenciais como recuperação de estradas, agricultura familiar, serviços urbanos e apoio aos produtores rurais.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue trabalhando com responsabilidade e compromisso, buscando investimentos e fortalecendo as ações que promovem desenvolvimento e qualidade de vida para a população.