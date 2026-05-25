Município de Rolim de Moura dá um passo importante rumo à inovação

A partir de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) lança seu novo sistema digital. Agora, solicitar Licenças, Autorizações e Certidões Ambientais ficou muito mais simples, rápido e sustentável.
O que você ganha com isso?
Praticidade: Solicite de qualquer lugar, 24 horas por dia.
Agilidade: Processos com tramitação e análise mais rápidas.
Transparência: Acompanhe o andamento da sua solicitação em tempo real.
Sustentabilidade: Redução significativa no uso de papel.
Como acessar? Basta acessar o portal oficial da Prefeitura de Rolim de Moura e selecionar a opção de serviços ambientais.
Observação: Processos físicos iniciados antes da mudança continuam sendo analisados normalmente até a conclusão. Para novas solicitações, o caminho agora é o digital!
Teve dúvidas? Precisa de auxílio na transição? Nossa equipe está pronta para te ajudar via WhatsApp: (69) 92000-1172.
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