Município de Rolim de Moura dá um passo importante rumo à inovação
Por Assessoria
Publicada em 25/05/2026 às 14h38
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A partir de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) lança seu novo sistema digital. Agora, solicitar Licenças, Autorizações e Certidões Ambientais ficou muito mais simples, rápido e sustentável.

O que você ganha com isso?
 Praticidade: Solicite de qualquer lugar, 24 horas por dia.
 Agilidade: Processos com tramitação e análise mais rápidas.
 Transparência: Acompanhe o andamento da sua solicitação em tempo real.
 Sustentabilidade: Redução significativa no uso de papel.

 Como acessar? Basta acessar o portal oficial da Prefeitura de Rolim de Moura e selecionar a opção de serviços ambientais.

 Observação: Processos físicos iniciados antes da mudança continuam sendo analisados normalmente até a conclusão. Para novas solicitações, o caminho agora é o digital!

Teve dúvidas? Precisa de auxílio na transição? Nossa equipe está pronta para te ajudar via WhatsApp: (69) 92000-1172.

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