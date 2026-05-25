Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 25/05/2026 às 14h26

Prefeitura de Porto Velho conquista primeiro Hospital Municipal; unidade será gerenciada em parceria com o Universidade Federal de Rondônia

Uma espera de mais de cem anos chega ao seu final. Assim pode ser definida a nova realidade da saúde pública de Porto Velho após a aquisição do Hospital Municipal, que está nos últimos ajustes para ser entregue à população porto-velhense.

Fruto de um processo inédito na estrutura municipal, o hospital foi comprado com toda a estrutura pronta, condição que eliminou longos prazos e a burocracia normalmente existente em obras de grande porte.

Com o prédio já quitado pelo erário, dispondo de mais de uma centena de leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico e toda a estrutura necessária para atendimento da população, falta apenas a etapa final para o início do funcionamento da unidade.

O último passo será a formalização da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, a Universidade Federal de Rondônia e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

A parceria já foi encaminhada pelo prefeito Léo Moraes à Câmara de Vereadores através de Projeto de Lei. Após aprovação no parlamento municipal, a gestão do Hospital Municipal ficará sob responsabilidade do Governo Federal, por meio da Unir e da EBSERH.

O modelo administrativo é considerado inédito em Rondônia e deve garantir maior capacidade operacional, gestão técnica especializada e ampliação dos serviços ofertados à população.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que a nova unidade representa um avanço importante para fortalecer a rede pública de atendimento. “Estamos trabalhando para entregar uma estrutura moderna, preparada e capaz de ampliar a assistência à população. Esse hospital vai fortalecer a rede municipal de saúde, melhorar a capacidade de atendimento e oferecer mais dignidade para quem depende do SUS”.

“É uma entrega histórica viabilizada através de um projeto inovador, eficiente e que irá amenizar o sofrimento de milhares de pessoas que sofrem na fila da regulação em Porto Velho. É um novo capítulo para a saúde da nossa capital”, afirmou Léo Moraes.

A expectativa é de que, após a consolidação da parceria entre Prefeitura e Governo Federal, a capacidade da unidade hospitalar seja ampliada gradativamente, podendo ultrapassar a marca de 200 leitos disponíveis para atendimento da população.