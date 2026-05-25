Câmara cassa dois vereadores, Fúria, pré-candidato a governador critica cobrança de pedágio na 364, Rondônia corredor de passagem de drogas

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 14h00

Fúria – O site eletrônico RONDONIA DINÂMICA está publicando entrevistas com os pré-candidatos a governador todas as semanas. O ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) é o entrevistado da semana. Fúria respondeu aos questionamentos do editor da RD, jornalista Vinícius Canova, e lamentou, por exemplo, a cobrança de pedágio na BR 364, iniciado sem nenhuma obra de relevância e com custo abusivo. Inclusive criticou o posicionamento de dos senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente. Confúcio porque foi conivente com a concessão ao Consórcio 4UM Opportunity, e Rogério pela omissão, pois somente agora, com a cobrança ativa se posicionou, mas foi omisso por ocasião do leilão. Segundo Fúria, “é preciso chamar a sociedade civil organizada, a classe política, e se preciso for organizar uma grande manifestação no estado, com o líder maior à frente, para chamar a atenção da Bancada Federal junto com a Presidência da República, para buscar uma solução". A entrevista completa está postada no RONDÔNIA DINÂMICA, inclusive em podcast.

Drogas – Rondônia a cada dia se identifica como um Estado não só consumidor, mas um corredor de exportação de drogas para outros Estado e Países. Diariamente são apreendidas pelas polícias (Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal) quantidades de drogas (cocaína, Skank), além de outras não menos conhecidas. O tráfico de entorpecentes no Estado continua elevado e crescente. Todas as semanas ocorrem apreensões de grandes quantidades de drogas como na sexta-feira (22), quando foi a que foi apreendida pela PC, via Denarc em parceria com a Receita Federal e PRF em Vilhena. A droga estava em um caminhão oriundo de Ji-Paraná, que estava transportando droga. Utilizando equipamentos de detecção de narcotráficos de alta tecnologia foram flagrados 10 mil frascos rotulados como produto à base de colágeno, que apresentaram resultado positivo para cocaína e crack. Apreensões como essa são constantes e demonstra que Rondônia, que antes era um corredor de drogas, hoje também é um centro consumidor. Calcula-se o volume do que passa pela fiscalização. Triste.

Vereadores – Em Toledo, região Oeste do Paraná dois vereadores do município foram cassados. A Câmara de Toledo confirmou decisão do Judiciário, que dias antes havia prolatado sentença nesse sentido, por isso foram abertos processos contra os vereadores Dudu Barbosa (MDB) e Valdomiro Bozó (PL). O procedimento ocorreu em razão de acusação, que ambos teriam pedido propina para aprovar projeto autorizando a instalação de uma nova e pequena hidrelétrica no município. Em Rondônia já tivemos vereadores cassados, mas devido a fraude na cota de gênero, pratica muito utilizada nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) de 2024, que já cassou vereadores não somente em Rondônia, mas em município de outros Estados. Em Porto Velho tramita processo na Justiça contra dois vereadores. Em Vilhena Gabriel Graebin (PRD) foi cassado devido ao mesmo motivo, mas em Porto Velho já estamos no segundo ano de mandato e os acusados continuam impunes.

Vereadores II – Além da cassação de Graebin em Vilhena, já tivemos a mesma situação em Rolim de Moura e Pimenta Bueno, mas em Porto Velho os suplentes Jamilton Costa (PRTB) e Evaldo da Agricultura (PSCB) esperam pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sobre a mesma situação com relação a cota de gênero. Os processos já estariam em fase final e, com os novos presidente e vice do TRE, Raduan Miguel Filho e Daniel Ribeiro Lagos, respectivamente, certamente teremos as situações sendo analisadas e teremos um fim na espera, tanto para quem espera assumir, quanto para os que estão em vias de perderem os mandatos. Quem conhece os desembargadores Raduan Miguel e Daniel Lagos sabe que a corte eleitoral está muito bem alicerçada por duas autoridades ilibadas e comprometidas com os direitos a quem de direito.

Federal – Rosária Helena, de Ouro Preto do Oeste já passou pela Assembleia Legislativa (Ale), vereadora e presidente da câmara Rosária Helena (PSD) formata a pré-candidata a deputada federal. Com uma ampla de bons serviços para o Estado, Rosária acredita que tem condições de ocupar uma das oito vagas que estarão em disputa nas eleições gerais de outubro. Filiada recentemente ao PSD (antes estava no União Brasil), Rosária disse que está aguardando o final da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que será encerrada no sábado (30) em Ji-Paraná, maior evento do gênero do Norte do Brasil, para iniciar sua peregrinação como pré-candidata pelos municípios de Rondônia, na busca de parcerias para sua caminhada rumo ao Congresso Nacional. Os eleitos e reeleitos assumirão a partir de janeiro do próximo ano. Tenho experiência na política. Estou ciente que não será uma missão fácil, mas acredito nas pessoas e tenho plena convicção que serei vitoriosa”, disse ela.

Respigo

O Instituto Phoenix de Pesquisa, que tem à frente o empresário da área, Juvenil Coelho, completou 42 anos no domingo (24). O Phoenix é fundamental em todas as eleições e presta trabalho não somente em Rondônia, mas em diversos Estados da Federação +++ As instalações da Assembleia Legislativa (Ale) esteve com baixa movimentação nos gabinetes dos deputados e na parte administrativa. É que a sede do Legislativo Estadual está instalada, esta semana, na RRSI em Ji-Paraná, a exemplo da maior parte dos políticos de Rondônia +++ Nem mesmo os vereadores do interior, conhecidos como “nobres pares” estiveram na Casa do Povo. Certamente estão marcando presença na feira-exposição de Ji-Paraná +++ E o Flamengo perdeu uma enorme chance de “encostar” definitivamente no Palmeiras, na liderança do Brasileirão, após levar uma peia, como dizem os gaúchos no sábado (23). Com o Maracanã lotado, o líder do Brasileirão, o Palmeiras, venceu por 3x0 o Mengão +++ Expectativa enorme em Rondônia, Acre e Amazonas pela presença de o presidente Lula da Silva (PT) na terça-feira (26) em Manaus. Lula estará assinando a Ordem de Serviço (OS) para reasfaltamento da BR 319, única ligação rodoviária de Manaus com o restante do País.

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