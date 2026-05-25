Ieda Chaves entrega R$ 150 mil em implementos e calcário para produtores rurais de União Bandeirantes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/05/2026 às 11h49

Produtores rurais de União Bandeirantes receberam um reforço para o desenvolvimento das atividades agrícolas com a entrega de R$ 150 mil em implementos e calcário destinados à Associação dos Produtores Rurais da Linha Triângulo (Asprult), localizada no km 6 do distrito. A ação foi acompanhada pela deputada estadual Ieda Chaves, que esteve na comunidade para formalizar a destinação dos recursos voltados ao fortalecimento do setor produtivo local.

Durante a visita, a parlamentar foi recebida pelo presidente da associação, Acir Raimundo Ramos, pelo vice-presidente Aderval Soares e por famílias beneficiadas com os investimentos. O encontro também serviu para diálogo sobre as demandas do campo e as necessidades enfrentadas pelos trabalhadores rurais da região.

Ao comentar a iniciativa, Ieda Chaves destacou o objetivo de ampliar a estrutura de apoio aos produtores e fortalecer a atividade agrícola em União Bandeirantes. Segundo a deputada, a proposta é contribuir para a geração de oportunidades e melhores condições de trabalho para homens e mulheres que vivem da produção rural.

A agenda contou ainda com a participação de Evaldo da Agricultura, apontado pela parlamentar como parceiro das ações voltadas ao setor produtivo. De acordo com Ieda, o trabalho conjunto busca ampliar investimentos e garantir suporte aos agricultores da região.