Ezequiel Neiva destina R$ 5 milhões para realizar cerca de 8 mil ressonâncias e zerar fila de pacientes no Cone Sul

Por Alexandre Almeida

Publicada em 25/05/2026 às 11h40

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) está prestes a assegurar a liberação de R$ 5 milhões, por meio de emenda parlamentar individual, para o Hospital Regional de Vilhena. O recurso será utilizado na realização de exames de ressonância magnética para pacientes do Cone Sul de Rondônia.

A ação tem como principal objetivo zerar a fila de pacientes que aguardam pela realização do exame na região. A expectativa é que o investimento possibilite a realização de aproximadamente 8 mil ressonâncias, garantindo mais agilidade nos diagnósticos e nos tratamentos de saúde.

O recurso está em fase de liberação junto ao Governo do Estado e atenderá pacientes dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. Segundo Ezequiel Neiva, a iniciativa representa mais um investimento para fortalecer a saúde pública regional e oferecer dignidade às pessoas que aguardam há meses pela realização dos exames.

“Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado para garantir esse recurso tão importante para atender os pacientes do Cone Sul que estão na fila aguardando pela ressonância. Nosso compromisso é buscar soluções para zerar essa demanda reprimida e garantir mais rapidez no atendimento à população”, destacou o parlamentar.

O deputado também ressaltou a parceria com a administração municipal de Vilhena para ampliar os investimentos na área da saúde. De acordo com ele, o trabalho conjunto com o prefeito Delegado Flori, com o secretário municipal de Saúde Wagner Borges e com os vereadores Rose Batista da Saúde, Pedrinho Sanches e Dr. Celso tem fortalecido as ações voltadas ao atendimento da população.

“Essa união de esforços tem sido fundamental para melhorar os serviços oferecidos à população. Seguimos trabalhando para garantir investimentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Ezequiel Neiva destacou ainda que sua atuação em Vilhena tem priorizado investimentos que contribuam para reduzir filas e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes da rede pública de saúde.

“Temos consolidado um trabalho sério e comprometido para garantir uma saúde de qualidade, reduzindo filas e assegurando um atendimento mais eficiente para quem mais precisa”, encerrou.