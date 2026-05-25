Os Carvalho reaparecem junto ao povão; Scheid goza da confiança de Flávio Bolsonaro; e Fúria investe no público

Por Herbert Lins

Publicada em 25/05/2026 às 08h55

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143 / Samuel Ribeiro – Marquetólogo

Esquerda e Direita orbitaram no entorno do falso poder econômico do banqueiro Daniel Vorcaro

CARO LEITOR, os avanços das investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro começa a revelar um retrato incômodo da política brasileira: a promiscuidade entre poder econômico, ideológico e político. Aos poucos, cai por terra a narrativa de que corrupção, influência ou favorecimento possuem lado fixo no espectro político, ou seja, da esquerda. No caso do escândalo do Banco Master, lideranças da esquerda e da direita aparecem orbitando os mesmos interesses, frequentando os mesmos gabinetes e desfrutando da mesma proximidade com o sistema financeiro. O discurso moralista que domina palanques e redes sociais perde força quando surgem indícios de relações transversais entre políticos que, em público, fingem travar guerras ideológicas irreconciliáveis. Nos bastidores, porém, o pragmatismo do poder político fala mais alto do que qualquer bandeira partidária. O dinheiro não distingue conservadores de progressistas; distingue apenas quem pode ser útil no jogo poder.

Símbolo

O banqueiro Daniel Vorcaro no contexto do escândalo do banco Master, transforma-se em símbolo de um modelo de influência que atravessa governos, partidos e correntes políticas no passado e no presente.

Desunida

Quando o assunto é escândalo político ou financeiro, a direita não se comporta como a esquerda na defesa do seu líder maior, ou seja, do presidente Lula (PT-SP). A esquerda promove articulações de bastidor para proteger o líder. Já a direita é desunida e lava roupa publicamente.

Amplia

As sucessivas contradições do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para justificar o pedido de patrocínio a Daniel Vorcaro para concluir o filme do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), ampliam o desgaste político e levantam dúvidas sobre a coerência de suas versões públicas.

Oportunista

O pastor Silas Malafaia grita e esbraveja com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por conta do seu envolvimento com Daniel Vorcaro. Malafaia com seu comportamento se revela um oportunista de marca maior.

Improviso

A cada nova explicação, cresce a percepção de improviso do presidenciável, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Tais contradições provoca desconforto nos aliados diante de um escândalo que insiste em aproximar discurso moralista e relações controversas de bastidor.

Revelou

Na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura e anúncio de ações para a cultura em Aracruz (ES), o presidente Lula (PT-SP) revelou possuir informações privilegiadas em relação ao escândalo do banco Master.

Grosso

No evento Aracruz (ES), o presidente Lula (PT-SP) disse que “ainda vão aparecer muito mais coisa” sobre a relação entre o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ou seja, o grosso ainda vai entrar.

Poder

Falando em relação, o escândalo do Banco Master reforça uma verdade desconfortável: parte significativa da elite política brasileira não se divide entre esquerda e direita quando o assunto é poder. Divide-se apenas entre os que têm acesso ao sistema e os que pagam a conta dele.

Cavalgada

A tradicional 31ª Cavalgada do Trabalhador 2026, realizada no município de Candeias do Jamari, reuniu um grande público e transformou-se em um dos principais pontos de movimentação política do fim de semana, atraindo lideranças, pré-candidatos e representantes de diferentes grupos políticos em meio ao clima pré-eleitoral.

Estavam

Entre os presentes na tradicional 31ª Cavalgada do Trabalhador em Candeias, estavam o deputado federal Maurício Carvalho (União), a pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho Republicanos) e o pré-candidato a vice-governador Everton Leoni (PSD), reforçando o peso eleitoral e simbólico do evento no calendário político de Rondônia.

Reaparecem

Ano eleitoral tem dessas coisas: figuras que passaram anos distantes das bases e ausentes das tradições populares reaparecem como protagonistas repentinos. O deputado federal Maurício Carvalho (União), sempre visto longe das cavalgadas e do contato popular, agora surge tentando se aproximar do público rural.

Barbie

Já sua irmã, a pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos), após um longo período de silêncio político digno de “Bela Adormecida”, reaparece em clima de campanha e ainda produzindo cena com figurino de “Barbie Country” para tentar conexão instantânea com o eleitor.

Força

A 9ª Cavalgada de Buritis, marcando a abertura da Expobur 2026, reuniu as principais lideranças do PL em Rondônia. Estiveram presentes o pré-candidato ao governo Marcos Rogério, os pré-candidatos ao Senado Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid, além de deputados federais, estaduais e diversas lideranças políticas da região.

Xandão

Falando em Bruno Bolsonaro Scheid, o pré-candidato do PL ao Senado conquistou na Justiça Eleitoral o direito de continuar utilizando o sobrenome “Bolsonaro” em sua pré-campanha, após ação movida pelo advogado Caetano Neto, apelidado nos bastidores políticos de “Xandão de Rondônia”.

Fortalecendo

Caetano Neto, o “Xandão de Rondônia”, tentou via Justiça Eleitoral, impedir o pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL), de utilizar o sobrenome “Bolsonaro” em atos políticos, redes sociais e materiais de divulgação de campanha. A decisão acabou fortalecendo ainda mais a associação política de Scheid com o capital eleitoral do bolsonarismo em Rondônia.

Cinco

O vice-presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid goza de extrema confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Bruno deixou de ser apenas um aliado político e passou a ser tratado como uma espécie de “Zero Cinco” da família Bolsonaro, evidenciando o grau de proximidade, lealdade e prestígio conquistado com o convívio.

Confiança

O pré-candidato a senador Bruno Scheid consolidou-se como um dos aliados mais próximos e leais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Bruno acompanhou Bolsonaro durante cirurgias, percorreu o país ao seu lado em agendas políticas e ganhou ainda mais confiança após atuar diretamente no episódio em que o ex-presidente passou mal no Rio Grande do Norte.

Escolheu

Como reconhecimento pela fidelidade e proximidade construída nos bastidores, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) escolheu Bruno Scheid (PL) como seu candidato ao Senado em Rondônia e autorizou oficialmente o uso do sobrenome “Bolsonaro” em sua pré-campanha e campanha eleitoral.

Movimentou

A Expovilhena movimentou o fim de semana em Vilhena, reunindo grande público e fortalecendo o calendário de eventos do agronegócio e entretenimento no Cone Sul do estado. A programação contou com shows de artistas nacionais como Simone Mendes e Gusttavo Lima.

Proteção

A Prefeitura de Vilhena, sob o comando do delegado Flori (Podemos), adotou uma medida voltada à proteção do consumidor ao estabelecer limites para os preços de alimentos e bebidas comercializados dentro do parque de exposições, buscando evitar abusos e garantir maior equilíbrio durante o evento.

Apostou

A Expovilhena também se transformou em vitrine da disputa pré-eleitoral ao governo de Rondônia entre Marcos Rogério (PL) e Adailton Fúria (PSD). Enquanto Rogério apostou em um discurso na Arena do evento, Fúria investiu no contato direto com o público, circulando entre eleitores na entrada do estacionamento, nas arquibancadas e no meio da multidão, em uma estratégia clara de aproximação popular e presença corpo a corpo.

Decisivo

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) teve papel decisivo no fortalecimento e realização da Expovilhena, demonstrando compromisso com o desenvolvimento econômico, cultural e agropecuário no Cone Sul do estado de Rondônia.

Apoiar

O empenho do deputado estadual Luizinho Goebel (PL) em apoiar os eventos culturais voltados para o agronegócio, transforma Vilhena em polo de atração de investimentos e turístico rural. Além disso, possibilita gerar oportunidades por meio da valorização das tradições que movimentam o Cone Sul do nosso estado.

Avançar I

Com a chegada do verão amazônico, o prefeito Léo Moraes terá uma janela estratégica para avançar em ações de infraestrutura e drenagem urbana. O período de estiagem oferece a oportunidade ideal para a limpeza de igarapés e córregos, por meio do uso de pequenas balsas de manutenção para aprofundar os leitos assoreados.

Avançar II

O período de estiagem também representa uma oportunidade decisiva para a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) para avançar na implantação e ampliação de galerias pluviais, preparando Porto Velho para enfrentar com mais eficiência o próximo ciclo rigoroso do inverno amazônico.

Expectativa

Combater as alagações e minimizar os transtornos provocados pelas fortes chuvas foi uma das principais bandeiras levantadas pelo prefeito Léo Moraes (Podemos) durante a campanha eleitoral, criando grande expectativa da população por soluções estruturais e definitivas para um dos problemas urbanos mais antigos de Porto Velho.

Contestou

O vereador Dr. Breno Mendes (Avante) contestou a decisão da concessionária Nova BR-364 de instalar um guard rail na entrada da Linha Boa Esperança, antiga Zé Guedes, em Candeias do Jamari, medida que, segundo ele, compromete o direito de ir e vir da população local.

Impactos

A crítica do vereador Dr. Breno Mendes (Avante) a BR-364 fechando a Linha Boa Esperança, antiga Zé Guedes, em Candeias do Jamari, concentra principalmente nos impactos enfrentados pelos produtores rurais, que dependem da estrada vicinal para acessar a BR-364 e escoar sua produção.

Sério

Falando sério, o caso do banco Master expõe também a hipocrisia seletiva de setores políticos e da opinião pública. Se o escândalo atingisse apenas um campo ideológico, haveria gritos de indignação imediatos. Como atinge personagens de diferentes correntes, muitos preferem o silêncio calculado. O brasileiro assiste, mais uma vez, ao velho teatro da polarização sendo desmontado pelos fatos.