Oficina promovida pelo governo fortalece estratégias de conservação da Reserva Biológica Rio Ouro Preto

Por Adenilson Florentino

Publicada em 25/05/2026 às 10h04

Com o propósito de fortalecer estratégias de proteção e gestão da unidade de conservação Rio Ouro Preto, o governo de Rondônia realizou, entre os dias 18 e 22 de maio, no município de Guajará-Mirim, a Oficina de Elaboração Participativa para a construção do Plano de Manejo da Reserva Biológica Rio Ouro Preto. O evento organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) e da Gerência de Projetos, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), contou com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e de moradores tradicionais da região.

Durante a programação, especialistas, técnicos, instituições parceiras e representantes envolvidos na construção das diretrizes que orientarão o planejamento da reserva, discutiram temas fundamentais para a elaboração do Plano de Manejo: componentes fundamentais do plano, como propósito, significância, recursos e valores essenciais da unidade. Também foram abordadas zonas de manejo, normas de uso, instrumentos legais e estratégias voltadas à conservação da biodiversidade e proteção dos recursos naturais da unidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância do trabalho conjunto realizado durante a oficina. “A construção do Plano de Manejo da Reserva Biológica Rio Ouro Preto representa um avanço importante para o fortalecimento da conservação ambiental em Rondônia. O envolvimento das instituições, especialistas e equipes técnicas demonstra o compromisso coletivo com uma gestão responsável, eficiente e voltada à proteção dos recursos naturais.”

A oficina tem o objetivo de reforçar as estratégias de proteção e gestão da unidade de conservação

De acordo com a coordenadora da CUC, Gabriela Clávero de Souza, o encerramento da oficina representa mais um passo importante na construção do Plano de Manejo da Reserva. “Esse processo é fundamental para garantir uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades da unidade de conservação. A participação ativa das instituições, equipes técnicas e parceiros fortalece o planejamento e reafirma o compromisso do governo do estado com a preservação ambiental e a proteção dos ecossistemas amazônicos”, destacou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a construção do Plano de Manejo representa um avanço estratégico para o fortalecimento das políticas ambientais no estado. “Estamos consolidando um trabalho técnico e participativo que será essencial para garantir a proteção da Reserva Biológica Rio Ouro Preto e o uso adequado dos instrumentos de gestão ambiental. O governo de Rondônia segue comprometido com a conservação dos recursos naturais e com ações que promovam a sustentabilidade e preservação para as futuras gerações”, ressaltou.