MAIOR DO NORTE: Centro Tecnológico Vandeci Rack recebe preparativos finais para a 13ª edição da RRSI

Por Cíntia Xavier

Publicada em 25/05/2026 às 09h52

O Centro Tecnológico Vandeci Rack tomou forma com centenas de tendas espalhadas em seu espaço, trabalhadores, expositores e mobílias de variados modelos, fazem parte do cenário dos preparativos finais da maior feira agropecuária do Norte, a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece entre os dias 25 e 30 de maio, das 8h às 18h, em Ji-Paraná, com o tema “Exportação e Desenvolvimento”.

Realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o planejamento está se materializando com a estrutura montada e expectativa de receber o público visitante, oferecendo as melhores experiências para produtores rurais, empreendedores, empresários, e demais pessoas de Rondônia, do Brasil e do mundo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo do evento é mostrar as potencialidades do estado, na agricultura, na pecuária, fazendo com que o estado se torne, durante os seis dias, uma vitrine do agronegócio fortalecendo o desenvolvimento e a exportação. “Uma vez que as diversas cadeias produtivas que aqui se farão presentes somam de forma significativa e expressiva junto ao valor bruto da produção, que é o valor de toda a produção em economia em recurso. Com destaque para os grãos, a carne, o café, o cacau, o tambaqui, ou seja, é uma oportunidade de gerar oportunidades”, ressaltou.

APRIMORAMENTO

Segundo titular da Seagri, Luiz Paulo, no pavilhão da bovinocultura foi feito um trabalho com uma repaginação da arquitetura da estrutura para melhor receber o público visitante, com a exposição do gado leiteiro e a presença das instituições parceiras. “No espaço da bovinocultura leiteira, os produtores poderão fazer os leilões, degustação de carne, expor o animal e fazer um trabalho de venda e negócio”, pontuou.

PRODUTORES DE LEITE

Na quarta-feira (27), será um dia específico para os produtores de leite, o qual o estado oportuniza transporte gratuito para os produtores de leite para ir ao evento e falar sobre a cadeia produtiva.

AGRICULTURA

O pavilhão da agricultura, também foi repaginado, houve um acréscimo de estandes, de 35 para 50. “É um espaço específico para o pequeno produtor expor suas produções, fortalecer a economia e dar visibilidade para o que o estado tem de melhor. Na 12ª edição da RRSI esse espaço rendeu mais de R$ 700 mil em negócios,” afirmou o secretário de Estado da Agricultura.

PRODUTOS E NEGÓCIOS

O pavilhão empresarial terá a presença de mais de 60 estandes com empreendedores de diversos ramos que fazem do espaço uma apresentação dos seus produtos e negócios.