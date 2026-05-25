Homem é sequestrado, torturado e obrigado a se filiar a facção

Por Newsrondonia.com

Publicada em 25/05/2026 às 09h46

Um homem de 26 anos denunciou ter sido submetido a uma sessão de tortura, ameaças e cárcere privado na noite deste domingo (24), no condomínio Morar Melhor, localizado na zona Sul de Porto Velho. Segundo o relato feito à Polícia Militar, a vítima estava hospedada no apartamento de um parente quando o imóvel foi invadido por cinco suspeitos. O grupo confiscou os aparelhos celulares das pessoas presentes, buscando indícios de ligações com a facção Comando Vermelho.

Após não encontrarem evidências, os criminosos iniciaram um interrogatório violento sobre a origem da vítima. Sob ameaças de morte ou submissão ao tribunal do crime, o homem foi mantido retido no apartamento e, posteriormente, levado à força para uma área de mata próxima à pista do Aeroclube. No local, a vítima foi agredida repetidamente com pedaços de madeira, sofrendo lesões nas costas, braços, pernas e pés.

A denúncia aponta que a motivação central do ataque era forçar o homem a integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC), sob a ameaça de que sua permanência no residencial dependeria dessa filiação obrigatória. Quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, a vítima apresentava dificuldades para caminhar devido à gravidade das agressões.

Durante a diligência, o homem conseguiu identificar alguns dos agressores por meio de fotografias apresentadas pelos agentes. Equipes da Patrulha Volante, com suporte do Núcleo de Inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar e do Coordenador de Policiamento da Capital, realizaram buscas extensivas dentro do condomínio e no entorno, mas nenhum dos envolvidos foi localizado até o momento. O caso foi registrado e será conduzido pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e prender os autores das agressões.