Cerejeiras recebe R$ 500 mil para a saúde e Sílvia Cristina diz que povo quer resultados

Por Assessoria

Publicada em 25/05/2026 às 08h59

A saúde de Cerejeiras recebeu o reforço de R$ 500 mil, destinados pela deputada federal Sílvia Cristina. O investimento já está na conta da Prefeitura e a parlamentar destacou que “o povo quer resultados, quer ação concreta e menos discursos, pois já está cansado de promessas. O nosso mandato tem o compromisso de cuidar da nossa gente e atuamos firmes em todas as áreas”

Segundo Sílvia Cristina, “a saúde tem pressa, pois é preciso assegurar o pronto-atendimento todos os dias, pois não sabemos quando será preciso um socorro. Esses R$ 500 mil para Cerejeiras serão utilizados na manutenção e custeio no Hospital Municipal São Lucas”

Na solenidade de entrega, estavam presentes o vice-prefeito Valdir Carlos, a secretária municipal de Saúde, Sinelma Penha de Souza, vereadores e demais lideranças.

O recurso será utilizado para custeio, auxiliando na manutenção dos atendimentos, aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, exames, melhorias estruturais e suporte às unidades de saúde, garantindo mais qualidade e eficiência no atendimento à população.