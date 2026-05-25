Terrorismo ambiental; Crescimento da Rondônia Rural Show; Ronaldo Caiado surge como opção

Por Sérgio Pires

Publicada em 25/05/2026 às 08h50

PARA ZAMBELLI NÃO TEM DISCURSO EM DEFESA DAS MULHERES OU INDENIZAÇÃO COMO EX-GUERRILHEIRA: ELA ESTÁ DO LADO ERRADO!

É muito mais que uma simples decisão judicial. Mesmo que tudo gire em torno do destino e da vida de uma mulher (que não é defendida pela esquerda, portanto é criminosa!) a decisão da Suprema Corte da Itália em não extraditar Carla Zambelli, tratada como uma bandida de alta periculosidade, contradiz sentença do ministro Alexandre de Moraes, confirmada pela maioria dos seus pares, o que, aliás, não é novidade alguma.

O caso Zambelli mexeu com os dois lados do Brasil rachado ao meio. Sempre aplaudindo qualquer ato que seja contra alguém que não reze pela cartilha oficial, a mídia tapete (aquela que deita para que Governo e Suprema Corte limpem seus sapatos) comemorou efusivamente uma decisão não definitiva, que autorizava a extradição. Pelo noticiário, faltavam apenas detalhes burocráticos para que ela voltasse ao Brasil, algemada, para apodrecer em alguma cadeia.

Tão logo saiu a nova decisão que não só impede a deportação como, ainda, determina a soltura da ex-deputada da prisão, o foco foi outro. Não a liberdade na Itália, mas sim que a brasileira responde por outro processo e ainda pode ser expulsa do país para onde fugiu. Não é notícia. É torcida!

Ao contrário de traficantes e membros de facções, que têm recebido em número estratosférico habeas corpus, Zambelli ousou enfrentar o poderoso STF e, pior ainda, declarou guerra em defesa dos seus posicionamentos de direita ou extrema direita, como dizem seus adversários.

Enfim, o caso Zambelli ainda terá muitos rounds. Para a Suprema Corte Italiana, ela tem o direito de permanecer no país e em liberdade total. Toda a torcida do governo Lula e seus aliados é de que o Primeiro Ministro da Justiça, Carlo Nordio, possa mudar a decisão da Suprema Corte, embora isso seja muito difícil.

Agora é aguardar os próximos capítulos desta novela em que está em jogo a vida de uma mulher, uma líder política, que, lamentavelmente para ela, não faz parte da turma que decide o que é certo e o que não é. Se fosse, ao invés de cadeia, receberia polpudas indenizações do governo. Como recebe, por exemplo, a ex- terrorista e ex-assaltante de bancos Dilma Rousseff. Esta sim, está do lado certo. E não do errado, como Zambelli!

O TERRORISMO AMBIENTALISTA SOFREU MÚLTIPLAS DERROTAS NESTA SEMANA. JÁ É UM BOM COMEÇO!

Os adeptos do terrorismo ambiental, embora ainda dominem muitos temas relacionados com a Amazônia, amargaram importantes derrotas nesta semana. Duas delas, ligadas diretamente a Rondônia. A outra, vital para o desenvolvimento do agronegócio e do escoamento da produção, em todo o norte.

Num caso inédito, que virou notícia nacional (aliás, causou um discurso enfurecido de Marina Silva e quando ela fala contra, é porque é bom para quem vive nesta região) o deputado Lúcio Mosquini conseguiu aprovar, na Câmara Federal, projeto que proíbe interdição de área produtiva apenas por informações de satélites.

A partir de agora, a fiscalização permanece, mas o esdrúxulo “Embargo Ambiental Cautelar”, que punia o produtor, mesmo quando ele não tinha culpa alguma, foi para os quintos dos infernos.

O segundo caso também foi importante. Teve a participação do senador Confúcio Moura e do próprio Mosquini. A Funai abriu mão de considerar “área de interesse” alguns milhares de hectares de produção, na região de São Miguel do Guaporé e outras áreas da BR 429. Se o interesse fosse mantido, os produtores não poderiam mais fazer nada em suas propriedades e poderiam até perdê-las, para ampliação de áreas indígenas.

A terceira vitória dos amazônidas e derrota para os idiotizados pela ideologia ambientalista, veio do STF. Depois de vários anos, a Suprema Corte autorizou a construção do Ferrogrão, uma linha férrea de mais de 900 quilômetros, que vai diminuir em quase 40 por cento o custo do transporte dos nossos produtos.

E ainda tem o asfalto da BR 319, que a gente pode dar de lambuja para estes abestados.

RD ENTREVISTA: FÚRIA FALA SOBRE SUA BUSCA PELO GOVERNO, RESPONDE A ADVERSÁRIOS E NÃO FOGE DE POLÊMICAS

Uma série de entrevistas que está fazendo o maior sucesso, vai trazer o depoimento e as respostas do candidato ao governo, Adailton Fúria. Pré-candidato ao Governo, ele participa de uma conversa marcada por bastidores políticos, embates eleitorais e temas que já movimentam os corredores da sucessão estadual. Não foge de polêmicas, mesmo sempre sorridente e com bom humor.

A nova edição do programa o RD Entrevista, apresentado por Vinicius Canova nos estúdios do Rondônia Dinâmica, vai ao ar em parceria com outro site importante, o Informa Rondônia. O bate-papo vai ao ar nesta segunda-feira, dia 25, prometendo um mergulho em alguns dos assuntos mais sensíveis da pré-campanha de 2026.

Fúria detalha a própria trajetória política e antecipa quais áreas considera prioritárias caso avance no projeto ao Governo do Estado. O tom da conversa também esquenta ao abordar polêmicas recentes envolvendo adversários e aliados. Ele rebate críticas do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; responde a provocações sobre experiência administrativa e juventude na disputa e torna menor o tema da traição contra ele do seu vice, Tony Pablo.

Os questionamentos de Vinicius Canova também mergulham em temas que vêm repercutindo no cenário político estadual. Fúria comenta, por exemplo, os embates públicos com o senador Marcos Rogério, especialmente em torno da BR-364, dos pedágios e do custo da energia elétrica em Rondônia.

O ex-prefeito de Cacoal ainda falou sobre a escolha do seu vice, Everton Leoni e sobre a polêmica envolvendo a chamada “campana” atribuída a um vereador em frente à sua residência, episódio que levantou questionamentos sobre segurança familiar e bastidores políticos.

Muitos outros temas polêmicos fazem parte do PodCast do Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia. Imperdível, para quem quer conhecer mais sobre o jovem candidato ao Governo.

UMA FEIRA GIGANTE QUE COMEÇOU MODESTA E COM O PASSAR DOS ANOS SE TORNOU INTERNACIONAL

De 2012, quando aconteceu a primeira edição, a Rondônia Rural Show deu um salto extraordinário. Dois anos depois, ela já se tornou internacional. Quando se transferiu para o Centro Tecnológico Vandeci Rack, outro salto. Durante o governo de Marcos Rocha, embora em dois anos a feira tenha sido suspensa por causa da pandemia, o crescimento foi estrondoso.

Tudo começou com dois ji-paranaenses, oriundos do Paraná. O empresário e ex-senador Acir Gurgacz e seu tio, Airton Gurgacz, ex-deputado, foram a uma feira agropecuária na região de Cascavel e sentiram que haveria espaço para um evento semelhante, claro que bem menor, também em Rondônia.

Foi o passo inicial para o que a Rondônia Rural Show se tornou, com o passar dos anos. O governador da época, Confúcio Moura, abraçou a ideia e depois foi o prefeito da cidade, Jesualdo Pires, quem cedeu a área para o Parque que hoje abriga o evento internacional.

O advogado e ex-deputado Ari Saraiva, um dos pioneiros da feira, lembra um pouco da história: “Tive o privilégio de acompanhar de perto esse processo desde o início, participando ativamente da aquisição do terreno na época da administração do prefeito Jesualdo Pires. Comparecemos ao local, avaliamos o potencial e entendemos que Ji-Paraná precisava de uma área à altura da grandeza dos nossos produtores. Olhar para o que este parque se tornou hoje traz um profundo sentimento de orgulho e a certeza de que o trabalho sério deixa frutos permanentes”, recorda. Ari, que disputa novamente uma cadeira à Assembleia Legislativa, tem certeza de que o evento deste ano, será um absoluto sucesso.

NESTA SEGUNDA, COMEÇA A MAIOR EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW, EM JI-PARANÁ

Nesta segunda-feira, com cerca de 650 expositores, vai começar a maior edição de todos os tempos de uma feira agropecuária que, já há alguns anos, é considerada a maior da região norte. “Os números recordes da feira, que já ultrapassaram 5 bilhões de reais em negócios na última edição, demonstram a confiança do setor produtivo e o potencial que Rondônia possui para continuar avançando com sustentabilidade e competitividade”, comenta o Governador rondoniense, sobre o sucesso da RR Show.

A estrutura acompanhou as novas demandas do público, como a praça de alimentação que evoluiu com a presença de cozinhas móveis, trailers, containers e mini restaurantes, oferecendo mais comodidade aos visitantes. A implantação de estacionamento sinalizado, coleta seletiva, monitoramento por câmeras e ações ambientais reforçaram ainda mais a modernização da feira.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, ressaltou a capacidade de Rondônia em se destacar no cenário nacional e mundial do agro. “Ao longo dos anos, a feira passou por uma transformação estrutural significativa, ampliando espaços, melhorando os acessos e oferecendo uma programação cada vez mais técnica e estratégica. Hoje, o evento se consolidou como uma vitrine de tecnologia, negócios e conhecimento, atraindo investidores, produtores e representantes de diversos países.”

A Assembleia Legislativa também estará presente, com vários eventos. Um deles, que se destaca, é uma palestra do conhecido biólogo, ambientalista e defensor dos animais Richard Rasmussen. O presidente Alex Redano está convidando a todos para participarem das promoções da ALE na feira.

A edição deste ano começa na segunda, dia 25 e vai até o sábado, dia 30.

MINISTRO CONFIRMA QUE LULA VAI DAR ORDEM DE SERVIÇO PARA O ASFALTO DA BR 319 E ANUNCIA PLANO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

O ministro dos Transportes, George Santoro, confirmou a visita do presidente a Manaus e, mais importante, que o chefe do governo brasileiro vai mesmo assinar a ordem de serviço para as obra do Trecho do Meio, de 450 quilômetros, o que falta para que toda a BR 319 esteja totalmente asfaltada, em seus quase 890 quilômetros.

Caso não haja mudança na agenda presidencial, Lula estará em Manaus na terça-feira, não só para oficializar o início das obras de reasfaltamento da 319, como ainda para fazer uma visita oficial em trechos da Rodovia que será pavimentados.

Antes da visita de Lula, o ministro dos Transportes anunciou também um grande plano de preservação ambiental no entorno das Rodovia, a ser implantado tão logo o asfalto seja concluído. O projeto vai abranger 50 quilômetros de cada um dos lados da BR 319, a mantendo aberta e em ótimas condições de tráfego, mas impedindo quaisquer agressões ao meio ambiente.

ONGs internacionais e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (infelizmente, ela voltou à Câmara Federal, por ser candidata ao Senado por São Paulo e, Deus nos livre, tem chance de ser eleita!) continuam inconformados com a decisão de asfaltar a BR 319. A Intenção deste grupo poderoso é impedir o desenvolvimento da Amazônia, melhor qualidade de vida para a população e a manutenção do domínio das ONGs sobre todos e, principalmente, sobre nossas riquezas.

Dessa vez se deram mal!

ENTIDADE NACIONAL DE COMUNICADORES HOMENAGEIA GOVERNADOR E DEZENAS DE PERSONALIDADES

Foi um encontro festivo, democrático e que uniu, na mesma solenidade, autoridades como o governador Marcos Rocha e o deputado Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa, com vários jornalistas, inclusive alguns que têm feito duras críticas tanto ao Governo quanto ao Parlamento.

Comandado pelo presidente da Federação Nacional dos Comunicadores, a Fenacom o conhecido homem de rádio, TV e redes sociais, Fábio Camilo, a solenidade homenageou mais de 60 personalidades. O governador Marcos Rocha recebeu o título de Presidente de Honra Nacional.

Foram entregues, no total, seis dezenas de Moções de Aplauso a jornalistas e personalidades que têm contribuindo para a comunicação em Ariquemes e toda a região do Vale do Jamari, a exemplo do que já ocorreu em outras regiões do Estado. Conforme a Fenacom, as homenagens são reflexos do reconhecimento de um trabalho construído com transparência e respeito à comunicação.

Em seu pronunciamento, Rocha afirmou que “é uma grande honra receber está homenagem da Fenacom. Ser reconhecido por uma entidade representativa da comunicação nacional é a certeza de que o Governo do Estado tem atuado firme, com o compromisso com o diálogo, o respeito à imprensa. É preciso se destacar que Rondônia prospera com uma comunicação que chega para todos”

Marcos Rocha, em dezembro de 2025 foi agraciado pela própria entidade com a Comenda: “Comunicador Fenacom” e, em março deste ano recebeu o título de “Governador Destaque Nacional 2026”, em evento na Paraíba.

ATAQUES EM RESIDÊNCIAS, FACÇÕES SEQUESTRANDO, FURTO EM IMÓVEIS NO CENTRO: ONDE ESTÁ A SEGURANÇA?

Cada vez mais ousados, cada vez com menos medo de punição, até porque sabem que as leis foram feitas para protegê-los. Bandidos de facções atacam em vários pontos da cidade, como se ela não tivesse qualquer esquema de segurança. Porto Velho se assusta com tantos crimes e com a ausência de um combate efetivo para acabar com eles.

Invasões em residências, agressões a moradores, roubo de veículos e outros bens se tornaram comuns em Porto Velho. Num episódio mais recente, homens que se diziam do Comando Vermelho sequestraram e agrediram um jovem que andava pela rua, porque ele foi confundido com um membro de facção rival.

Os ataques acontecem não só em bairros, mas também na zona central da cidade. Um conhecido médico teve parte do seu imóvel destruído e toda a fiação roubada pela enésima vez, porque, sem qualquer policiamento, marginais atacam no centro, fazem o que bem entendem e, quando presos, entram por uma porta de uma Delegacia e saem pela outra.

Só se dão mal bandidos burros ou tão drogados que se acham super homens, enfrentando a polícia à bala. Daí, vão prestar contas ao Capeta. Mas os menos burros, os bem informados, os que eventualmente não estão drogados, estes sabem como escapar das grades: basta se deixar levar preso, porque nossas leis vão socorrê-los e colocá-los na rua antes que se possa dizer: “que país é este, onde bandidos são protegidos e a polícia é criminalizada?”

CASO FLÁVIO SE TORNE INVIÁVEL, RONALDO CAIADO SURGE COMO UM BOM NOME DO CENTRO DIREITA PARA DERROTAR A ESQUERDA

Como está a sucessão presidencial, a estas alturas dos acontecimentos e depois das denúncias de que Flávio Bolsonaro está envolvido perigosamente no escândalo do Banco Master? As próximas pesquisas sérias (e não as induzidas, como uma feita esta semana, por telefone) deve deixar um pouco mais clara a resposta.

Há uma expectativa de que os dois candidatos de centro direita, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, possam receber percentuais melhores nas pesquisas, na medida em que se tornaram personagens não atingidos pelas mãos de rapinagem do banqueiro Daniel Vorcaro.

Neste momento, Caiado tem se saído melhor. Em vários vídeos, ele tem mostrado equilíbrio e bom senso, ao analisar a situação. Não tem confrontado os bolsonaristas, mas sempre prioriza que a grande luta é para derrotar a esquerda, o socialismo e o governo Lula.

Caiado, contudo, não deixou de comentar a situação de Flávio Bolsonaro. Caiado afirmou reconhecer a força política do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que a militância bolsonarista ainda mantém Flávio em condição competitiva. Para ele, no entanto, o senador “caiu verticalmente nas pesquisas” e “não conseguiu, com seus argumentos, explicar os fatos”.



Zema tem sido mais radical e, por isso, certamente pode acabar sendo relegado a um segundo plano, para os apoiadores de direita. Seu duro ataque contra Flávio Bolsonaro, horas depois do caso Master vir à tona, o colocou em confronto com os aliados do ex-Presidente.

Neste momento, é Caiado quem surge como uma opção para o centro direita do Brasil, caso Flávio se torne inviável. A luta agora dos simpatizantes do ex-governador de Goiás tornar sua candidatura como a opção certa para derrubar a esquerda e o lulismo.

PERGUNTINHA

Você sabia que até a manhã deste sábado, dia 23 de maio, o Impostômetro já havia registrado nada menos do que 1 trilhão e 650 bilhões de reais em impostos, num país em que cada vez a população trabalhadora paga mais para os governos e cada vez recebe menos em troca?