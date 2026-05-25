Espigão vence em casa e abre vantagem diante do Ji-Paraná no Rondoniense Sub-17

Por FFER

Publicada em 25/05/2026 às 08h30

A equipe do Espigão aproveitou bem a fator casa na primeira partida da final do Rondoniense Sub-17, jogando no Luizinho Turatti o Espigão bateu o Ji-Paraná pelo placar de 2 a 1 de virada.

A garotada do Galo da BR saiu na frente ainda no primeiro tempo e levou a vantagem para o intervalo do jogo. Mas na etapa final o Espigão mostrou força para reagir e vencer a primeira partida da final do Rondoniense Sub-17, o empate veio logo no início da etapa final e já nos minutos finais o Espigão em um belo gol de falta virou para cima do Ji-Paraná. Final no Luizinho Turatti Espigão 2 x 1 Ji-Paraná.

Com o resultado o Espigão joga pelo empate no jogo da volta no próximo dia 28 de maio, quinta feira no estádio Biancão em Ji-Paraná. Em caso de vitória simples do Ji- Paraná a decisão do título será nos pênaltis, pra comemorar o título em casa no tempo normal o Jipa precisa vencer por dois gols de diferença.