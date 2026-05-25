Liderança e G-4 do Brasileirão; Tabelinha Rondoniense; futebol na base é destaque

Por João Rafael Costa

Publicada em 25/05/2026 às 08h20

Resultados da 17ª rodada do Brasileirão, tabela de classificação e vitória do Palmeiras.

Brasileirão 2026 - A 17ª rodada do Brasileirão agitou a tabela. De virada, o Athletico bateu o Remo por 2 a 1 no Mangueirão, entrou no G-4 e viu Viveros assumir a artilharia isolada com 10 gols. Em São Januário, o Bragantino dominou o Vasco, goleou por 3 a 0 sob protestos da torcida cruzmaltina e colou no topo.

Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 com gol salvador de Labyad aos 42 do segundo tempo. Fechando o domingo, o Cruzeiro derrotou a lanterna Chapecoense por 2 a 1.

No sábado

O Palmeiras sobrou no clássico. Pela 17ª rodada, o Verdão goleou o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã — com gols de Alan, Flaco López e Paulinho —, quebrando um jejum de 10 anos no Rio e disparando no topo com 38 pontos. O Flamengo jogou com dez desde os 20 minutos do primeiro, após a expulsão de Carrascal.

A rodada ainda teve o Mirassol batendo o Fluminense por 1 a 0, e o São Paulo empatando em 1 a 1 com o Botafogo. No Sul, o drama ficou com o Santos: levou a virada do Grêmio por 3 a 2 e entrou direto na zona de rebaixamento.

Tabelinha Rondoniense

"Gigi Paraná", se destaca na base do Corinthians e recebe conselhos de Yuri Alberto. Decisão do Campeonato Rondoniense Sub-17 e datas das categorias Sub-11 e Sub-13 de futebol.

Base do Timão - O futebol de Rondônia tem um novo representante no cenário nacional. Revelado pelo União Cacoalense, após brilhar na Copinha, o meia Gustavo Coelho, o "Gigi Paraná", é destaque do Sub-17 do Corinthians.

Aos 16 anos, o jovem já treina com o elenco profissional do Timão e revelou receber conselhos de nomes como Yuri Alberto e André Ramalho. Com excelente visão de jogo e passe refinado, o garoto de Ji-Paraná celebra o orgulho de levar o nome de seu Estado para um dos maiores clubes do país.

Futebol de base - A garotada já tem compromisso marcado para as férias escolares. A FFER confirmou que os Campeonatos Rondonienses Sub-11 e Sub-13 acontecerão entre os dias 22 e 26 de julho, na cidade de Vilhena.

A expectativa é reunir pelo menos 150 jovens de vários clubes do Estado. O Pimentense entra em campo para defender o título do Sub-11, enquanto o Gazin Porto Velho tenta o bicampeonato no Sub-13. Uma iniciativa de peso para movimentar o esporte de base e alimentar os sonhos dos pequenos craques.