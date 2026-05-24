Discussão termina em morte no centro de Rolim de Moura

Por Rondonianews.com

Publicada em 24/05/2026 às 09h40

Um homicídio foi registrado no início da manhã deste domingo (24) em Rolim de Moura. O crime aconteceu em frente ao Hotel, localizado na Avenida Florianópolis, na região central da cidade.

Segundo informações preliminares, a confusão teria começado após uma discussão envolvendo várias pessoas. Durante o desentendimento, a vítima, identificada como um homem de 39 anos, estaria em posse de um facão e teria avançado contra outros envolvidos.

Ainda conforme relatos apurados no local, um dos homens chegou a arremessar uma bicicleta contra a vítima na tentativa de desarmá-la, porém a situação continuou tensa e evoluiu para agressões físicas.

Após alguns minutos de tumulto, o homem acabou morrendo no local. As primeiras informações apontam que a vítima pode ter sido morta por estrangulamento, circunstância que deverá ser confirmada após os trabalhos periciais.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um suspeito apontado como autor do crime. Ele foi encaminhado para a UNISP, onde ficou à disposição da Justiça.

A equipe da Polícia Científica compareceu ao local para realizar os procedimentos periciais. Após os trabalhos técnicos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.