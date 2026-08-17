Abib diante do corte de recursos do MDB; Hildon e o escapamento; e Samuel Costa é derrubado pelo próprio PSB

Por Sérgio Pires

Publicada em 17/08/2026 às 08h49

FACÇÕES DOMINAM VÁRIAS REGIÕES DO ESTADO E AGORA PROÍBEM ATÉ CAMPANHA POLÍTICA EM CIDADES CEARENSES

As facções dominam várias regiões do país, mas, neste momento, é no Ceará que ocorrem os piores e mais vergonhosos atos de violência e crueldade contra a população. Claro que o Ceará é apenas um exemplo de casos de mais de 26 milhões de brasileiros, segundo dados oficiais, que vivem hoje sob o tacão de grupos como o PCC e o Comando Vermelho, que o governo Lula não aceita que sejam tratados como terroristas.

O caso de um PM de 27 anos, encontrado carbonizado dentro do próprio caso, foi registrado nesta semana. O assunto, claro, foi politizado. O atual governador cearense, Elmano Freitas, jura que a segurança pública do seu Estado nunca esteve tão bem. Seu adversário, Ciro Gomes, faz vídeos esculhambando com o adversário e lamentando as mortes não só do PM, como de centenas de outras vítimas.

Enquanto vídeos mostrando quadrilhas invadindo casas que os moradores abandonaram por medo, com todos os bandidos fortemente armados com fuzis, o Comando Vermelho faz uma “circular”, ordenando que está proibida a realização de campanha política nas cidades de Quixelô e Capistrano, no interior do Estado. O aviso é claro: ai de quem tentar burlar a ordem de proibição!

As facções já dominam bairros inteiros de Fortaleza, Maracanaú, Sobral, Pacatuba. Mas é no distrito de Uiraçoraga, na cidade de Morada Nova, que todos os moradores foram expulsos de suas casas. Ali, agora, é um território fantasma, sem qualquer vida humana.

Enquanto o governo Lula continua não aceitando a decisão dos Estados Unidos em decretar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, o secretário americano da guerra, Peter Hegseth, avisa que forças militares do seu país vão realizar “operações em terra, contra o narcotráfico na América Latina, nos mesmos moldes das ações contra as embarcações de transporte de drogas”.

Os ataques já chegaram à Venezuela, Colômbia e Equador e agora Peru e Brasil podem estar na mira. Em junho, o governo americano classificou as facções criminosas PCC e CV como terroristas, mas assegurou que qualquer intervenção militar no Brasil estava descartada. Ao menos até agora!

A verdade é que parte do Brasil está nas mãos do crime organizado. Não só pela inação do governo central, mas igualmente por leis que protegem os direitos dos bandidos, nunca das vítimas. E por aberrações como as “saidinhas” das cadeias, mesmo para os que praticaram crimes hediondos e cruéis e que aterrorizaram o país.

Estamos na contramão do combate ao crime. E as facções ampliam seu domínio, inclusive em toda a Amazônia!

FOI TIRO? FOI ATENTADO? OU APENAS O ESTAMPIDO DO ESCAPAMENTO IRREGULAR DE UMA CAMIONETA?

Um cano de descarga desregulado pode ter sido “traduzido” como um tiro, mesmo as testemunhas sendo dois experientes policiais. O caso está sendo investigado e a perícia feita, mas até o final do sábado, o que se tinha como certo é que tudo parecia muito inverossímil, embora não tenha havido ainda um anúncio oficial sobre o assunto.

Este é o resumo do evento ocorrido na sexta-feira, em frente a uma produtora de vídeo, onde o candidato ao governo, o ex-prefeito Hildon Chaves e alguns dos companheiros iriam gravar mensagens para o horário eleitoral gratuito. O conhecido jornalista Carlos Caldeira gravou um vídeo, na manhã de sábado, dizendo que não teria havido atentado, mas apenas um mal entendido.

Um segurança de Hildon e seu irmão, ambos policiais, ouviram um estampido. A suspeita: foi um tiro. Foi um atentado? As primeiras informações, com grande repercussão na imprensa, eram de que os aliados do ex-Prefeito e o local onde ele também faria gravações, havia sido alvo de um atentado a tiros. Horas depois, surgia uma explicação diferente. O barulho teria vindo da descarga de uma camioneta. Dirigida por funcionário de uma conhecida empresa e com o nome dela estampado no veículo.

Neste ínterim, o caso, que teve repercussão imediata na mídia, mereceu também Nota Pública de Hildon, afirmando, entre outras coisas, que “o que aconteceu é extremamente grave e não pode ser tratado como fato corriqueiro, lembrando que ali é um local de trabalho e onde políticos iriam gravar suas mensagens.

Poucas horas depois, todo o episódio tinha outra versão, embora nenhuma delas tenha conclusão, ao menos até a noite do sábado. Não teria havido tiro e nem atentado político. Tudo não teria passado de mal entendido e da interpretação errônea de um estampido.

Tudo precisa ser muito bem investigado, esclarecido e informado à população. Se foi um tiro mesmo, as investigações tem que ir a fundo. Se não for, contudo, será mais uma história para folclore da política rondoniense: um atentado que teria sido praticado pelo escapamento irregular de um veículo!

UM MINUTO DEPOIS DA MEIA NOITE JÁ É DOMINGO. POR ISSO, FÚRIA E EVERTON PROMOVEM ADESIVAÇO NO ESPAÇO ALTERNATIVO

Um minuto depois da meia-noite. Isso mesmo! Tão logo a legislação permita que se inicie oficialmente a campanha política da dobradinha Adailton Fúria e seu candidato a vice, Everton Leoni. O candidato ao Senado Luís Fernando da Sefin também estará presente. A mobilização está marcada para a madrugada de sábado para domingo, no Espaço Alternativo, na avenida Santos Dumont. A ação programada é de um adesivaço.

Adailton Fúria participa do encontro ao lado dos candidatos a vice-governador, Everton Leoni e ao Senado, Luis Fernando. A mobilização deve reunir apoiadores, lideranças políticas, militantes e simpatizantes dos candidatos, dando início à caminhada eleitoral pelas ruas da capital.

A proposta é “ transformar o primeiro ato da campanha em uma grande mobilização popular, reunindo pessoas que acreditam no projeto e querem participar desde o primeiro momento da disputa pelo Governo de Rondônia”, anunciou Fúria.

“Queremos fazer o maior adesivaço da história de Rondônia! Traga seu carro, sua moto, seu caminhão, seu veículo, reúna sua família e seus amigos e venha participar desse momento. É hora de colocar nossa campanha nas ruas, mostrar a nossa força e começar essa caminhada juntos”, convida Adailton Fúria.

Os demais candidatos (Marcos Rogério, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa), também estão preparando agendas para o primeiro dia de campanha, para mobilizar seus parceiros e simpatizantes.

Dado o pontapé inicial da campanha, os próximos passos estão também na Lei eleitoral. Um dos destaques será o início do horário eleitoral gratuito, a partir do dia 28 deste mês.

BAND ABRE TEMPORADA DOS DEBATES COM OS CANDIDATOS AO GOVERNO E RONDONIAOVIVO COM OS VICE, NESTA TERÇA

Começa a temporada dos debates. Um deles, na TV aberta, será entre os seis candidatos ao Governo do Estado. O outro, via internet, vai reunir os postulantes ao cargo de vice-governador. O primeiro terá duração de duas horas e meia e será feito pelo Grupo Rondovisão, da Band. O outro, pelo site Rondoniaovivo, um dos mais importantes do Estado.

O debate que marca a estreia de confrontos diretos na TV, acontece nesta próxima terça-feira, dia 18, das 11 da manhã até 13h30, na Band rondoniense. O mediador será o conhecido jornalista Marcelo Reis. Já confirmaram presenças os candidatos Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa. As regras e definições do debate foram apresentadas durante um encontro com representantes dos partidos políticos, realizada em julho e registrada em ata.

Na própria terça, mas à noite, será a vez dos candidatos a vice-governador participarem do debate, promovido pelo Rondoniaovivo. O mediador será o jornalista Evanilson Frazão e já têm confirmadas as presenças do Delegado Camargo (Marcos Rogério); Everton Leoni (Adailton Fúria); Cirone Deiró (Hildon Chaves); Mauro Santos (Pedro Abib); Luiz Teodoro (Expedito Netto) e Sargento Machado (Samuel Costa).

Nas próximas semanas, outras emissoras devem confirmar datas e horários dos debates que promoverão. Na SIC TV, afiliada à Record, onde ocorrem há muitos anos os confrontos decisivos, o primeiro deles, entre os candidatos ao Governo no primeiro turno, será em 21 de setembro, no início da noite. Já o do segundo turno está agendado para 13 de outubro.

DOS 11 CANDIDATOS AO SENADO, SEIS TÊM CHANCES REAIS DE CHEGAR ÀS DUAS CADEIRAS EM DISPUTA

E a disputa ao Senado, como anda, neste domingo em que se encerrou o período de registro de candidaturas? Se não houver mais mudanças de última hora ou renúncia de algum dos nomes já registrados no TRE, 11 rondonienses vão lutar pelas duas cadeiras a que Rondônia tem direito. as cadeiras a que Rondônia tem direito.

Não se pode negar que há um grupo principal, com mais chances. Outros estão na corrida para participar e buscarem se tornar mais conhecidos; outros por questões partidárias ou ideológicas. Mas, nesta relação, não se pode ignorar, claro que sem menosprezar ninguém, apenas a metade têm chances reais.

O sexteto com maior potencial, não necessariamente nesta ordem: Fernando Máximo, Bruno Scheid, Sílvia Cristina, Acir Gurgacz, Mariana Carvalho. Luis Fernando, embora tenha entrada bem mais tarde na disputa, entra neste rol porque tem o apoio do grupo palaciano, liderado pelo governador Marcos Rocha.

Como a campanha só começa oficialmente neste domingo, o quadro que estava descrito até agora, inclusive nas pesquisas feitas no período pré-eleitoral, ainda pode mudar completamente. Entre o que se pode chamar de time principal de candidaturas, certamente a disputa será das mais acirradas. Há quem considere a corrida pelo Senado tão ou mais difícil do que a que levará o novo Governador à cadeira principal do Palácio Rio Madeira/CPA.

Os demais concorrentes: Luciana Oliveira (PT), Engenheiro Túlio (Missão), Aires Motta (PV), Anandreia Trovó (Psol) e Vereador Nilton Souza( PSDB).

Claro que as urnas sempre podem surpreender, mas, caso isso não ocorra, a tendência é a disputa será voto a voto entre as candidaturas mais conhecidas.

NÃO DEU OUTRA: A PEDIDO DO PT, NACIONAL DO PSB INTERVÉM EM RONDÔNIA, DANDO FIM ÀS CANDIDATURAS DE SAMUEL COSTA E NEIDINHA SURUÍ

Na política, até a 25ª hora, nada é definitivo. O PSB regional fez sua convenção, “com um ato jurídico perfeito”, segundo seu até então candidato ao Governo, Samuel Costa. Mas o diretório nacional, por pressão do PT, cancelou tudo. Simplesmente decretou intervenção em Rondônia, defenestrou a candidatura de Samuel Costa e, ainda, a de Neidinha Suruí ao Senado.

No partido, presidido pelo advogado e professor Vinicius Miguel, além de Samuel encabeçando a chapa, haviam sido aprovados ainda os nomes do Sargento Machado como vice e a descendente de indígenas Neidinha Suruí, para o Senado. Também foram lançadas nomes ao Congresso e à Assembleia Legislativa. Tudo foi derrubado

O Partido dos Trabalhadores, que lançou Expedito Netto para a disputa pelo Palácio Rio Madeira/CPA, conseguiu, no último momento possível (ou seja, horas antes da meia noite deste sábado) uma intervenção do PSB nacional em Rondônia, retirando as candidaturas lançadas e tornando Netto como o único candidato pelas duas siglas, assim como Luciana Oliveira o nome único ao Senado, tirando Neidinha da jogada.

João Campos, o presidente nacional, é ex-prefeito de Recife e se manteve no cargo de presidente nacional, enquanto mantém-se na disputa pelo Governo de Pernambuco. Foi com ele que os petistas rondonienses contaram, até conseguirem a intervenção no PSB regional.

Samuel Costa e Neidinha Suruí espernearam enquanto puderam. O agora ex-candidato ao Governo pelo partido denunciou na mídia, o esquema que estava sendo preparado. Neidinha fez um vídeo, denunciando um conluio que, segundo ela, estava sendo preparado contra uma mulher. Não adiantou.

Mas como a política é também a arte da traição, mesmo destacado nas páginas do PSB nacional, como o nome em Rondônia, Samuel levou uma rasteira no último segundo do registros da sua candidatura, do seu vice e da candidatura ao Senado.

“As pesquisas já iriam apontar que estou na frente do candidato do PT”, dizia o candidato defenestrado, ainda na tarde da sexta-feira. Em poucas horas, contudo, soube que estava fora do jogo. Numa canetada, o comando nacional do partido acabou com o “ato jurídico perfeito” da convenção do PSB.

FUNDO PARTIDÁRIO DO MDB DE RONDÔNIA É REDUZIDO. CANDIDATOS TERÃO MUITA DIFICULDADE NESTA ELEIÇÃO

Os tempos mudaram. O MDB, que já foi um dos maiores e mais fortes partidos políticos do Estado, entra nesta campanha com parcos recursos. O candidato a Governador, o empresário da Educação e professor Pedro Abib, por exemplo, vai receber em torno de 1 milhão de reais do Fundo Partidário. Ou seja, caso isso se confirme (a informação de que é isto mesmo, vem de dentro do partido!) será um valor irrisório para uma campanha governamental.

Abib já tem as informações sobre o valor (antes, a conversa era de que seriam 2 milhões de reais para sua campanha) mas, mesmo assim, ele garante que vai continuar trabalhando para tentar chegar ao comando do Estado. Mesmo com cerca de 400 milhões de reais que receberá do Fundo Eleitoral, o MDB nacional destinará a Rondônia uma fatia muito pequena desta dinheiro.

Os candidatos à Câmara Federal pelo partido, também farão uma campanha de mangas curtas. A promessa era de que cada um dos nove candidatos receberia em torno de 1 milhão de reais. Na prática, o que se ouve é que este valor ficará próximo a 300 mil apenas. Por causa disso, já haveria candidatos aprovados na convenção do partido avisando que quer cair fora.

O MDB já elegeu governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Nesta eleição, dividido e com nomes poucos conhecidos na corrida tanto à Câmara Federal quanto à Assembleia Legislativa, as chances de conseguir sucesso são pequenas. Na realidade, a maior esperança emedebista hoje é de um nome que não é do MDB, mas do PDT: o aliado Acir Gurgacz, apoiado na corrida pelo Senado.

O MDB já foi muito grande. Nesta eleição, contudo, com poucos recursos e poucos nomes conhecidos, pode sofrer um revés como nunca na sua história política em Rondônia.

ELIAS REZENDE COMENTA QUESTÕES DA CASA CIVIL VÊ COM NATURALIDADE ESPECULAÇÕES EM PERIODO ELEITORAL

Comentário neste espaço, relatando eventuais problemas na Casa Civil do governo, mereceram posicionamento do secretário chefe Elias Rezende, dando sua versão dos fatos e esclarecendo pontos abordados:

“Tenho visto, com certa naturalidade, algumas especulações sobre a Casa Civil e sobre o espaço que ocupo no Governo”, inicia. Prossegue: “comecemos pelo óbvio: a cadeira da Casa Civil não é minha. É do governador Marcos Rocha, a quem cabe, por livre escolha, decidir quem deve ocupá-la. Enquanto eu tiver sua confiança para exercer essa missão, seguirei trabalhando com a mesma responsabilidade de sempre. No dia em que entender que outro nome deve assumir, isso também fará parte da normalidade da vida pública”.

Elias destacada: “sei que há muita gente interessada nessa cadeira. Faz parte. O que não faz parte do meu modo de agir é me submeter a pressões, chantagens ou interesses mercenários para preservar cargo, espaço ou poder. Também nunca fui, nem pretendi ser, o “todo-poderoso do Governo”. Tenho atribuições, responsabilidades e limites muito claros. Cumpro minhas obrigações pautado pela legalidade, pelo interesse público e pelas decisões do governador”.

Sobre a relação com o parlamento estadual, ele diz que “da mesma forma, não existe qualquer atrito institucional com a Assembleia Legislativa. Divergências pontuais e posições diferentes fazem parte da política e da democracia. Transformá-las em crise pode render narrativa, mas não transforma especulação em fato”.

Rezende comenta também: “em período eleitoral, é previsível que aumentem as tentativas de criar ruídos, atingir pessoas e desarticular grupos políticos. É do jogo. O problema começa quando alguns preferem apresentar conjecturas como notícias, repetindo versões sem uma única evidência que lhes dê sustentação. Quanto ao restante, continuo fazendo o que sempre fiz: trabalhando”, destacou.

“Cargo é transitório. Responsabilidade, caráter e consciência tranquila não deveriam ser!”, concluiu.

NÃO TEM MAIS EXPOVEL, A FEIRA QUE FEZ ENORME SUCESSO NO INÍCIO DOS ANOS 2000, MAS QUE NUNCA MAIS RESSUSCITOU

Não foi por falta de dinheiro? Nada disso, empresários que estavam organizando a volta da Expovel ao Parque dos Tanques, em Porto Velho, emitiram nota avisando que vão desistir da iniciativa, por “falta de apoio institucional”.

A 14ºª edição da feita agropecuária já tinha até o período de realização, que seria no mês de setembro. Inclusive já se anunciavam atrações com duplas sertanejas e a participação da cantora Ana Castela, hoje um dos grandes nomes do circuito de feiras do país.

Embora a nota informe que o projeto seria realizado 100 por cento com recursos da iniciativa privada, lamenta que “não tivemos o apoio institucional necessário do Governo do Estado, da Prefeitura, de órgãos públicos, deputados ou vereadores”. Ou seja, o “apoio institucional” não envolveria recurso público, mas a burocracia imposta teria sido insuperável.

Ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente, mas o grupo organizador avisa que todos os que o compraram, receberão seu dinheiro de volta, embora ainda não informem como isso acontecerá.

A Expovel teve seu auge no início dos anos 2000, durante o governo de Ivo Cassol, quando o Parque dos Tanques explodia de gente, atrações musicais e um rodeio internacional. Houve tentativas de ressuscitar a feira, mas jamais deu certo.

Hoje, são as feiras do interior, como as de Ariquemes, Ji-Paraná e Rolim de Moura, com suas grandes festas, as que dominam este tipo de atividade no Estado.

PERGUNTINHA

Você sabia que em mais uma operação liderada pela Polícia Federal e Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) foi descoberta mais uma falcatrua com pelo menos 30 milhões de reais em dinheiro roubado e lavado pelos criminosos, apenas em Porto Velho?