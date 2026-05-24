DENARC e Receita Federal apreendem 10 mil frascos com cápsulas de cocaína

Por Newsrondonia.com

Publicada em 24/05/2026 às 10h00

Uma ação conjunta entre o DENARC, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 10 mil frascos contendo cápsulas com metabólitos de cocaína na tarde deste sábado (23). O flagrante ocorreu no perímetro urbano do município de Ji-Paraná.

A interceptação da carga ilícita em Ji-Paraná aconteceu durante as diretrizes da Operação AMAS, que integra o Programa Brasil Contra o Crime Organizado. A mobilização é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As equipes de segurança pública abordaram um caminhão suspeito que trafegava pela rodovia BR-364. Durante os procedimentos de fiscalização e revista minuciosa no compartimento de carga do veículo, os policiais localizaram os milhares de recipientes.

O condutor do caminhão foi formalmente questionado pelos agentes de segurança sobre a procedência e o destino final do carregamento. No entanto, o motorista optou por exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante da constatação dos metabólitos de cocaína em Ji-Paraná, o homem recebeu voz de prisão imediata. A ocorrência foi tipificada pelas autoridades policiais como crime de tráfico interestadual de drogas.

O caminhão utilizado no transporte, toda a carga de entorpecentes e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ji-Paraná. O procedimento do flagrante foi registrado pelo delegado titular do DENARC para a continuidade das investigações