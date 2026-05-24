Perseguição e tiros termina com homem baleado em Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 24/05/2026 às 09h50

Um homem foi baleado na madrugada deste domingo (24), durante uma perseguição que acabou no cruzamento das Avenidas Guaporé com Raimundo Cantuária, bairro Agenor de Carvalho em Porto Velho.

Uma tentativa de homicídio terminou com um veículo destruído após colidir violentamente contra um semáforo em uma avenida da capital. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência após denúncias de disparos de arma de fogo envolvendo um automóvel que trafegava pela região. Ao chegarem no endereço indicado, os policiais encontraram o carro parado após a forte batida, com várias marcas de tiros espalhadas pela lataria.

Dentro do automóvel, os militares localizaram um homem gravemente ferido, apresentando intenso sangramento na região da cabeça. Antes mesmo da chegada das equipes de resgate, uma testemunha que passava pelo local prestava os primeiros socorros à vítima na tentativa de estabilizá-la até o atendimento médico. Durante a averiguação da cena, os policiais constataram diversas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo, indicando que o motorista havia sido alvo de uma perseguição armada momentos antes da colisão.

Conforme relatos de populares, o veículo era perseguido por um homem ocupando uma motocicleta escura. Durante a perseguição, o suspeito teria efetuado vários disparos contra o carro em movimento, provocando pânico entre moradores e motoristas que transitavam pela via. Após os tiros, o condutor perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o semáforo. Em seguida, o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado antes da chegada das autoridades policiais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros procedimentos de emergência ainda no local. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

A Perícia Criminal também esteve presente realizando os levantamentos necessários e recolheu cápsulas de munição calibre .40 espalhadas pela pista. Além disso, foram identificadas várias perfurações na estrutura do veículo. Após os trabalhos periciais, o automóvel foi removido por um caminhão-guincho e levado para a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida, que seguirá com as investigações do caso.