PS UNIR 2026: aprovados em 4ª chamada para cursos do 1º semestre são convocados para matrícula

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) convoca os candidatos aprovados em 4ª chamada no Processo Seletivo UNIR 2026 (PS UNIR 2026), por meio das notas do Enem, para realização da matrícula nos cursos com ingresso no primeiro semestre letivo (2026.1). Acesse aqui a convocação.
O documento apresenta a relação de convocados por curso, respeitando a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas para ações afirmativas e cotas e ampla concorrência. Também foi publicado o edital de 4ª convocação para as Bancas de Heteroidentificação, Validação e Verificação.
Veja aqui a lista dos candidatos convocados para as bancas.
Como fazer a matrícula?
A matrícula deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, no período de 22 a 24 de maio de 2026, pelo Portal processoseletivodiscent
Os candidatos devem enviar a documentação exigida conforme orientações do edital de convocação. Para acessar o sistema, deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha cadastrada no momento da inscrição no processo seletivo.
Veja aqui o tutorial de matrícula com instruções de acesso e envio da documetação.
Homologação das matrículas e recursos
Caso sejam identificadas pendências durante a análise preliminar, o candidato deverá reenviar os documentos (ressubmissão) entre os dias 27 e 28 de maio.
O resultado preliminar das análises de matrícula e das bancas de heteroidentificação será disponibilizado ao candidato no Portal de Matrículas, no dia 29 de maio.
No caso de matrícula indeferida (não homologada), o candidato poderá apresentar recurso no período de 30 a 31 de maio, exclusivamente pelo sistema. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 1º de junho.
Heteroidentificação
Paralelamente às matrículas também será realizada a etapa de heteroidentificação, além dos procedimentos de validação e verificação das informações prestadas pelos candidatos que concorrem às vagas de cotas e ações afirmativas.
As bancas atuarão por meio da análise da documentação exigida no ato da matrícula e de outros procedimentos detalhados na convocação (acesse aqui).
A lista de convocados que se candidataram às vagas de ações afirmativas e cotas está disponível aqui.
Cronograma resumido – matrículas unificadas em 4ª chamada
- Publicação da convocação: 21/05/2026
- Envio de documentação: 22 a 24/05/2026
- Ressubmissão de documentos: 27 e 28/05/2026
- Homologação das matrículas: 29/05/2026
- Período de recursos: 30 e 31/05/2026
- Resultado dos recursos: 01/06/2026
Início das aulas
Os candidatos que tiverem a matrícula homologada ingressarão nos cursos no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), que já está em andamento, conforme o calendário acadêmico da UNIR.
Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar a coordenação do seu curso para mais informações. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.
Atendimento ao candidato
Dúvidas sobre o processo seletivo, matrícula ou outras etapas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo WhatsApp: (69) 2182-2016 ou e-mail: [email protected].
Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal de Editais da UNIR, com acesso a todos os documentos referentes ao PS UNIR 2026.
|Convocação para matrícula em 4ª chamada - Notas do Enem
|PS UNIR Geral - Convocação para matrícula em 4ª chamada - 2026.1
|Convocação para bancas de heteroidentificação, validação e verificação
|
4ª convocação para as Bancas de Heteroidentificação, Validação e Verificação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!