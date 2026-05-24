PS UNIR 2026: aprovados em 4ª chamada para cursos do 1º semestre são convocados para matrícula

Por Sucom-UNIR

Publicada em 24/05/2026 às 09h30

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) convoca os candidatos aprovados em 4ª chamada no Processo Seletivo UNIR 2026 (PS UNIR 2026), por meio das notas do Enem, para realização da matrícula nos cursos com ingresso no primeiro semestre letivo (2026.1). Acesse aqui a convocação .

O documento apresenta a relação de convocados por curso, respeitando a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas para ações afirmativas e cotas e ampla concorrência. Também foi publicado o edital de 4 ª convocação para as Bancas de Heteroidentificação, Validação e Verificação .

Veja aqui a lista dos candidatos convocados para as bancas.

Como fazer a matrícula?

A matrícula deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, no período de 22 a 24 de maio de 2026, pelo Portal processoseletivodiscent e.unir.br/discente .

Os candidatos devem enviar a documentação exigida conforme orientações do edital de convocação. Para acessar o sistema, deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha cadastrada no momento da inscrição no processo seletivo.

Veja aqui o tutorial de matrícula com instruções de acesso e envio da documetação.

Homologação das matrículas e recursos

Caso sejam identificadas pendências durante a análise preliminar, o candidato deverá reenviar os documentos (ressubmissão) entre os dias 27 e 28 de maio.

O resultado preliminar das análises de matrícula e das bancas de heteroidentificação será disponibilizado ao candidato no Portal de Matrículas, no dia 29 de maio.

No caso de matrícula indeferida (não homologada), o candidato poderá apresentar recurso no período de 30 a 31 de maio, exclusivamente pelo sistema. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 1º de junho.

Heteroidentificação

Paralelamente às matrículas também será realizada a etapa de heteroidentificação, além dos procedimentos de validação e verificação das informações prestadas pelos candidatos que concorrem às vagas de cotas e ações afirmativas.

As bancas atuarão por meio da análise da documentação exigida no ato da matrícula e de outros procedimentos detalhados na convocação ( acesse aqui ).

A lista de convocados que se candidataram às vagas de ações afirmativas e cotas está disponível aqui.

Cronograma resumido – matrículas unificadas em 4ª chamada

Publicação da convocação: 21/05/2026

Envio de documentação: 22 a 24/05/2026

Ressubmissão de documentos: 27 e 28/05/2026

Homologação das matrículas: 29/05/2026

Período de recursos: 30 e 31/05/2026

Resultado dos recursos: 01/06/2026

Início das aulas

Os candidatos que tiverem a matrícula homologada ingressarão nos cursos no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), que já está em andamento, conforme o calendário acadêmico da UNIR.

Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar a coordenação do seu curso para mais informações. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.

Atendimento ao candidato

Dúvidas sobre o processo seletivo, matrícula ou outras etapas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo WhatsApp: (69) 2182-2016 ou e-mail: [email protected] .