Prefeitura de Porto Velho participa de capacitação sobre proteção social para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias

Por Adaides Batista

Publicada em 24/07/2026 às 11h28

Com o compromisso de fortalecer a qualificação técnica dos profissionais que atuam na política de inclusão e assistência social, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Inclusão, Acessibilidade e Direitos Humanos (DIADH), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participou da capacitação "Cuidado no Território – Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e suas Famílias", promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

O encontro foi realizado nesta quinta-feira (23), no L'Acordes Hotel, em Porto Velho, reunindo profissionais da assistência social de diversos municípios rondonienses para discutir estratégias de fortalecimento da Proteção Social Especial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A programação abordou temas fundamentais para o aperfeiçoamento dos serviços socioassistenciais voltados às pessoas com deficiência, pessoas idosas e suas famílias. A abertura contou com a apresentação do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, conduzida pela equipe técnica da Gerência de Proteção Social Especial da Seas.

Ao longo do dia, especialistas compartilharam conhecimentos e experiências em quatro eixos temáticos. A professora e psicóloga Iracema Neno Cecílio Tada, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e professora aposentada da Universidade Federal de Rondônia (Unir), ministrou palestra sobre a proteção social especial destinada às pessoas com deficiência e suas famílias. Em seguida, a enfermeira Janaina Ribeiro Veras, do Núcleo de Saúde do Homem e do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa), abordou a temática "Pessoa Idosa, Cuidado e Articulação Intersetorial".

Programação abordou temas fundamentais para o aperfeiçoamento dos serviços socioassistenciais voltados às pessoas com deficiência e pessoas idosas

No período da tarde, a psicóloga Ana Clara Costa Martins, especialista em Saúde da Família, educadora do Projeto Nós na Rede, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/DF), e técnica do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop/RO), apresentou reflexões sobre o Trabalho Social Especializado com Famílias e Indivíduos nos Creas. Encerrando a programação, a diretora de Captação de Recursos da Associação Casa Família Rosetta, Giuseppina Maria, compartilhou experiências exitosas sobre boas práticas no cuidado e acompanhamento de pessoas com deficiência e suas famílias.

Para o prefeito Léo Moraes, investir na qualificação dos servidores é fortalecer uma rede de atendimento mais preparada para acolher quem mais precisa. "Nossa gestão acredita que inclusão se faz com políticas públicas efetivas e profissionais capacitados. Quando investimos no conhecimento e na preparação das equipes, garantimos um atendimento mais humano, acessível e de qualidade para as pessoas com deficiência, os idosos e suas famílias".

Segundo a secretária municipal adjunta de Inclusão e Assistência Social, Tércia Marília Martins Brasil “o intercâmbio de experiências e a atualização permanente dos profissionais fortalecem a atuação da rede socioassistencial e qualificam a execução das políticas públicas de inclusão, acessibilidade e proteção social desenvolvidas no município.”

A diretora de Inclusão, Acessibilidade e Direitos Humanos da Semias, Lidiane Silva, destacou que a formação continuada dos profissionais é uma das prioridades da gestão para garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.

"A participação da nossa equipe em capacitações como esta fortalece o trabalho desenvolvido pela Semias e reafirma o compromisso da gestão municipal com a oferta de serviços públicos cada vez mais humanizados, inclusivos e eficientes. Investir na qualificação dos servidores é investir na melhoria do atendimento às pessoas com deficiência, às pessoas idosas e às suas famílias, assegurando uma atuação técnica alinhada aos princípios do SUAS e às necessidades da nossa população."

“A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias, segue investindo na capacitação de seus servidores e na articulação com os governos estadual e federal, reafirmando o compromisso de oferecer serviços cada vez mais humanizados, inclusivos e eficientes às pessoas com deficiência, às pessoas idosas e às suas famílias”, afirmou o secretário da Semias, Paulo Afonso.