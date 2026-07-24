Alan Queiroz oficializa candidatura a deputado estadual pelo PL em convenção em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 11h21

A candidatura de Alan Queiroz a deputado estadual foi oficializada durante a convenção do Partido Liberal de Rondônia, realizada em Porto Velho. O encontro partidário também confirmou Marcos Rogério como candidato ao Governo do Estado e Delegado Camargo como candidato a vice-governador.

Ao comentar a participação na convenção, Alan Queiroz destacou a união entre os integrantes do partido e o fortalecimento do projeto político apresentado pela legenda para Rondônia. Segundo ele, o evento foi marcado pelo diálogo e pela reafirmação de compromissos relacionados ao futuro do estado.

O candidato agradeceu a Marcos Rogério e a Delegado Camargo pela confiança e pela parceria. Também ressaltou o compromisso dos integrantes da chapa com o desenvolvimento de Rondônia.

Alan Queiroz afirmou que o grupo seguirá atuando de forma conjunta, com responsabilidade e trabalho. “O trabalho não pode parar”, declarou. Ele acrescentou que o objetivo é contribuir para a construção de um estado mais forte, desenvolvido e com mais oportunidades para a população.