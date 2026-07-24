Diretora da AMAAR destaca apoio histórico de Fernando Vilas da BlueRay às famílias de autistas em Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 10h50

A diretora da Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (AMAAR), Ana Cláudia de Andrade, destacou a participação de Fernando Vilas da BlueRay, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, na trajetória da entidade. Segundo ela, Fernando acompanha a associação desde os primeiros anos e participa ativamente das iniciativas realizadas para arrecadar recursos.

Fundada em 2009, a AMAAR nasceu da união de famílias que buscavam acolhimento, atendimento adequado e melhores condições de vida para crianças com transtorno do espectro autista. Com o apoio da comunidade e de parceiros, o grupo passou a promover rifas, leilões e outras ações para estruturar e ampliar os serviços oferecidos pela associação.

Ana Cláudia recordou que Fernando Vilas atua como leiloeiro voluntário nas atividades beneficentes promovidas pela entidade. De acordo com a diretora, ele ajuda a mobilizar os participantes e permanece nos eventos até que os itens disponíveis sejam leiloados.

“Ele é uma das pessoas que está desde o começo”, afirmou Ana Cláudia. Para ela, a contribuição de Fernando e dos demais apoiadores auxilia diretamente famílias que enfrentam dificuldades emocionais, financeiras e sociais.

Atualmente, conforme o depoimento, a AMAAR acompanha 585 famílias. O trabalho também alcança adultos que receberam o diagnóstico de autismo de forma tardia e encontram na associação apoio para buscar inclusão no mercado de trabalho e construir novas perspectivas de vida.

Ao compartilhar o depoimento em suas redes sociais, Fernando Vilas destacou que fez parte da fundação da AMAAR ao lado de outras pessoas que também conheceram de perto a realidade vivenciada pelas famílias de autistas. A publicação reforça sua relação histórica com a entidade e o apoio às ações de acolhimento e inclusão desenvolvidas em Ariquemes.