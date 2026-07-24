Zé Felipe tem reaproximação com Ana Castela exposta:

Por IG

Publicada em 24/07/2026 às 10h39

Zé Felipe, 28, se tornou um dos nomes mais comentados das redes sociais na noite desta quinta-feira (23) após tomar uma atitude para lá de inesperada. Isso porque o cantor sertanejo foi "flagrado" tentando uma possível reaproximação com a ex-namorada, Ana Castela, o que, é claro, gerou um imenso burburinho.

Parece que a recente reconciliação de Virginia Fonseca e Vini Jr. rendeu mais um capítulo e alimentou uma nova onda de especulações. Após a boiadeira publicar uma sequência de fotos em seu perfil, um detalhe não passou despercebido pelos seguidores: o compositor deixou uma curtida na publicação.

A atitude de Zé Felipe bastou para que internautas levantassem hipóteses sobre uma possível reaproximação entre os dois. Nos comentários, muitos associaram o gesto ao retorno do relacionamento entre a influenciadora e o jogador.

“Foi só o outro casal reatar que ele lembrou dela”, disparou um internauta. “Pronto. Já vai começar a novela de novo”, declarou outro. “Virginia voltou com o Vini e ele não se aguenta, já vai atrás dessa aí”, pontuou uma terceira.

No post em questão, que foi curtido por Zé Felipe, Ana Castela aparece arrumada em fotos em preto e branco.

Zé Felipe e Ana Castela terminaram o namoro no dia 29 de dezembro de 2025, após pouco mais de dois meses juntos. Como é de se imaginar, a notícia pegou muitos internautas de surpresa, já que torciam pelo sucesso dos cantores como casal.

Em um texto escrito pelo cantor, ele esclareceu que o término não foi por briga. "Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo", destacou ele nas redes sociais.

Ao comentar sobre o fim da relação, em entrevista a Cristian Gomes, da Goiás TV, o músico expôs que o s principais motivos para o término foram a agenda cheia e a distância.

"Com a Ana eu acho que foi mais pela distância mesmo, pelo momento da carreira, a Ana faz muito show por mês, eu também, graças a Deus, a gente trabalha muito. Então os momentos para se ver eram muito poucos e eu sou muito intenso em tudo que eu faço na minha vida, eu acho que foi mais por distância mesmo", refletiu o filho de Leonardo.

Em outro momento, ao participar do cruzeiro de Ana Castela, os cantores se reencontraram no palco, e ele deixou claro que ainda conversava com a famosa. "Eu falo com a Ana todo dia. A Ana mora no meu coração, minha família ama a Ana. Não é porque largou que é inimigo, né?", destacou.

Meses atrás, ao falar sobre uma possível volta, o filho de Leonardo avaliou estar aberto a um reencontro futuro. "Tudo é possível, é possível a gente morrer daqui meia hora. Por que não pode voltar com a ex?", concluiu.