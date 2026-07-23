Influenciadora faz tatuagem de Vini Jr. antes da mudança facial e agora está desolada

Por R7

Publicada em 23/07/2026 às 16h10

Emily Souza, uma influenciadora fitness brasileira que mora em Barcelona, está desapontada após Vinicius Júnior ter passado por uma harmonização facial. Emily havia tatuado o rosto do jogador antes da mudança, o que agora a leva a considerar um retoque na tatuagem.

A influenciadora questionou Vini Jr. sobre a alteração em sua aparência, justo depois de ela ter gravado sua imagem antiga na pele. A dúvida que ela levanta é se a nova tatuagem poderá superar a original.

O caso ressalta como as mudanças estéticas de figuras públicas impactam fãs que optam por homenagens permanentes. Enquanto alguns elogiam a nova aparência do jogador, outros refletem sobre os desafios para seus admiradores fiéis.