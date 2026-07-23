Influenciadora faz tatuagem de Vini Jr. antes da mudança facial e agora está desolada
Por R7
Publicada em 23/07/2026 às 16h10
Nos acompanhe pelo Google News

Emily Souza, uma influenciadora fitness brasileira que mora em Barcelona, está desapontada após Vinicius Júnior ter passado por uma harmonização facial. Emily havia tatuado o rosto do jogador antes da mudança, o que agora a leva a considerar um retoque na tatuagem.

A influenciadora questionou Vini Jr. sobre a alteração em sua aparência, justo depois de ela ter gravado sua imagem antiga na pele. A dúvida que ela levanta é se a nova tatuagem poderá superar a original.

O caso ressalta como as mudanças estéticas de figuras públicas impactam fãs que optam por homenagens permanentes. Enquanto alguns elogiam a nova aparência do jogador, outros refletem sobre os desafios para seus admiradores fiéis.

Entretenimento HARMONIZAÇÃO
Imprimir imprimir