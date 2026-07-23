Morre Caíque Verli, repórter da Globo, aos 33 anos

Morreu nesta quinta-feira (23) o jornalista Caíque Verli, aos 33 anos, da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. O repórter foi encontrado no apartamento onde morava, em Vitória.
Caíque era natural de Carangola, em Minas Gerais. Uma equipe do Samu foi acionada por amigos que o encontraram nesta manhã. A Polícia Civil esteve no local e constatou a morte. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.
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Rafaela Marquezini, apresentadora do Gazeta Meio Dia, lembrou do profissionalismo de Verli ao realizar reportagens para a TV.
"Ele tinha muito cuidado com as fontes e respeito pela dor do outro. Tinha um faro apurado pelas notícias; era apaixonado por jornalismo. Vai fazer muita falta nas telas e na nossa redação", enfatizou.
"Ainda estou em choque. Recebi a informação do falecimento dele pouco antes de entrar ao vivo no jornal. Não consegui, chorei, fiquei aos prantos e ligando para os meus outros amigos de reportagem e cinegrafia da TV Gazeta para entender tudo. Caíque foi uma das pessoas que me acolheu quando cheguei ao ES. Quando morava no interior e vinha para a Grande Vitória, ele foi uma das minhas companhias do carnaval", disse Cristian Miranda, jornalista da TV Vitória, afiliada da Record no estado capixaba.
O repórter era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Após a finalização do curso, começou a trabalhar na Rede Gazeta, com passagens pela rádio CBN Vitória.
A TV Gazeta, afiliada da Globo, divulgou uma nota de pesar:
"É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.
Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.
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