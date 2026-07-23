F.O Futebol de Jaru e CTB Construtora são os campeões dos Campeonatos de Futebol Society Feminino e Quarentão Masculino 2026

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 16h05

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, promoveu na noite da última quarta-feira (22), no Estádio Municipal Leal Chapelão, as finais dos Campeonatos de Futebol Society Feminino e Quarentão Masculino.

Na decisão do Futebol Society Feminino, as equipes F.O Futebol de Jaru e Balança Rede, de Tarilândia, protagonizaram uma final equilibrada. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, com os dois gols marcados no segundo tempo, a definição do título aconteceu nas cobranças de pênaltis. Com melhor aproveitamento, o F.O Futebol de Jaru venceu a disputa e conquistou o campeonato.

Já na final do Quarentão Masculino, a equipe CTB Construtora dominou a bola e venceu pelo placar de 5 a 0, garantindo o título da competição.

Além dos troféus de premiação, os campeonatos contemplaram os três primeiros colocados de cada categoria com os seguintes valores: R$ 3.000,00 para os campeões, R$ 1.050,00 para os vice-campeões e R$ 300,00 para as equipes que conquistaram o terceiro lugar.