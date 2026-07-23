Léo Dias expõe motivo da demissão de Virginia da Globo

Por IG

Publicada em 23/07/2026 às 15h55

Ao que parece, a parceria entre Leo Dias e Virginia Fonseca está abalada. Durante a edição desta quarta-feira (22) do programa "O Melhor da Tarde", da Band, o jornalista detonou a influenciadora e revelou que ela foi, na verdade, demitida da Globo.

Tudo começou quando o jornalista demonstrou insatisfação com o comportamento de Virginia, que recentemente negou uma entrevista a uma das repórteres da atração. Durante o comentário, Leo Dias se mostrou surpreso com a atitude e disparou:

"Não esperávamos isso de você, que não tem profissão. A sua vida é se expor. Sua profissão é expor a própria vida."

Na sequência, visivelmente revoltado, o jornalista resolveu expor um segredo da influenciadora envolvendo sua saída da Globo. Segundo Dias, a justificativa apresentada para o fim do quadro de Virginia no "Domingão com Huck" não passou de um acordo de fachada. "Esse papo de que foi tudo acordado é balela. Foi mentira o que eles divulgaram", disse o comunicador.

Segundo Leo Dias, a decisão de cancelar o projeto partiu do alto escalão da emissora, motivada pelos índices insatisfatórios de audiência e da repercussão negativa entre os telespectadores.

Inicialmente, a criadora de conteúdo e Luciano Huck informaram ao público que o projeto seria focado exclusivamente no período inicial do Mundial. Dessa forma, deram a entender que o encerramento do contrato teria ocorrido de forma amigável após a fase de grupos do torneio.

No entanto, Leo Dias afirmou que a realidade durante as gravações era bem diferente da versão divulgada. Segundo o comunicador, Virginia foi pega completamente desprevenida pela demissão.

Ao detalhar os bastidores do programa, o jornalista explicou que o desgaste entre Virginia e a produção já vinha se acumulando ao longo do tempo. Em postagens da época, a influenciadora também chegou a admitir que enfrentava limitações em seu desempenho, uma vez que precisava seguir os roteiros impostos pela equipe da atração.

A revolta de Leo Dias não parou por aí. Ao comentar o fato de Virginia, que sempre se mostrou acessível e prestativa aos veículos de mídia, ter ignorado sua repórter, ele afirmou que ela está mudando devido a seu relacionamento com Vini Jr., que elevou o seu nível de fama.

"O dinheiro não tinha transformado tanto a Virgínia, mas o poder está transformando", disparou.

“Não deixe o poder subir à sua cabeça, Virginia, e você sabe disso. Não deixe, porque daí para frente é só o fundo que te espera”Leo Dias

Por fim, o jornalista voltou a alfinetar a influenciadora, afirmando que sua mudança de comportamento foi motivada pelo namoro com Vini Jr.:”Essa mudança de comportamento por causa de macho me assusta".