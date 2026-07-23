Escola Barão do Solimões oferece 105 vagas para ensino médio na modalidade EJA

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/07/2026 às 16h12

Porto Velho - RO - Jovens e adultos interessados em concluir o ensino médio podem se matricular na modalidade Educação de Jovens e Adultos oferecida pela Escola Barão do Solimões. Ao todo, estão disponíveis 105 vagas para estudantes que não finalizaram a educação básica na idade regular.

As aulas serão ministradas no período noturno. O horário permite que trabalhadores, pais de família e outros estudantes conciliem a formação escolar com atividades profissionais, familiares e compromissos cotidianos.

O processo de matrícula deve ser realizado diretamente na secretaria da unidade de ensino, mediante a apresentação dos documentos exigidos.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Educação, Massud Badra, a EJA exerce uma função relevante na redução das desigualdades educacionais. Ele afirmou que a modalidade oferece condições para que jovens e adultos retomem os estudos com acompanhamento pedagógico e qualidade.

“A EJA possibilita que jovens e adultos retomem a trajetória escolar com qualidade e apoio pedagógico adequado, fortalecendo a formação cidadã e ampliando as perspectivas de inserção no mercado de trabalho e continuidade dos estudos”, destacou Massud Badra.