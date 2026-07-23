Ana Maria Braga e equipe passam mal ao provarem prato no programa

Por IG

Publicada em 23/07/2026 às 16h06

Uma receita acabou viralizando nas redes sociais e provocou uma situação estranha no Mais Você da última quarta-feira (22). Ana Maria Braga afirmou que ela e boa parte de sua equipe passaram mal após experimentarem uma "barra de chocolate" preparada ao vivo com óleo de coco e cacau em pó. O Louro Mané chegou a brincar: "Metade da equipe está no banheiro".

Logo depois, Ana Maria ressaltou que sentiu uma coisa estranha no estômago. De acordo com ela, o problema pode ter sido causado pelo excesso de óleo de coco na receita.

Pra quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu tô com uma dor de estômago danada. Eu não tenho dor de estômago.Ana Maria Braga

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Juju Massaoka também concordou com a observação da veterana: "Parece que tem um tijolo no meu estômago", relatou.

Ana Maria aproveitou o momento para fazer uma provocação aos telespectadores sobre o ingrediente e que costuma evitar alimentos gordurosos.

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"Dá um pouco de ânsia. Não estou acostumada a comer gordura e tenho certa restrição a alimentos muito gordurosos. Uma quantidade dessa, para mim, foi muito", frisou a apresentadora.