Mirante da Serra recebe etapa regional de motocross nos dias 25 e 26 de julho
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/07/2026 às 13h50
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 A entrada para a 7ª Etapa Regional Norte de Motocross será feita mediante a entrega de 1 kg de alimento. A medida foi definida pela organização para unir a realização da competição esportiva a uma ação solidária em Mirante da Serra.

As provas serão promovidas nos dias 25 e 26 de julho, no espaço da Chácara da Vereadora Brenda. No domingo, as principais disputas estão previstas para começar às 9h.

A programação terá início no sábado, a partir das 14h, quando os motores começam a movimentar a pista preparada para receber pilotos e público.

A etapa é realizada pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero). O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Mirante da Serra e da Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (Setur). 

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