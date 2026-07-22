Mirante da Serra recebe etapa regional de motocross nos dias 25 e 26 de julho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/07/2026 às 13h50

A entrada para a 7ª Etapa Regional Norte de Motocross será feita mediante a entrega de 1 kg de alimento. A medida foi definida pela organização para unir a realização da competição esportiva a uma ação solidária em Mirante da Serra.

As provas serão promovidas nos dias 25 e 26 de julho, no espaço da Chácara da Vereadora Brenda. No domingo, as principais disputas estão previstas para começar às 9h.

A programação terá início no sábado, a partir das 14h, quando os motores começam a movimentar a pista preparada para receber pilotos e público.

A etapa é realizada pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero). O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Mirante da Serra e da Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (Setur).