Mototaxista morre após colisão entre motocicleta e picape em Cacoal

Por O Minuto Notícia

Publicada em 22/07/2026 às 14h25

Em mais um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira, 21 de julho, resultou na morte do mototaxista Miguel Caetano, em Cacoal (RO). A colisão aconteceu por volta das 15h40, no cruzamento da avenida Antônio João com a rua Almirante Barroso.

Conforme apurou o site O Minuto Noticia, Miguel completaria 65 anos no próximo dia 29 de setembro de 2026.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o acidente envolveu uma caminhonete Fiat Toro, de cor branca, conduzida por M. H. Biazzi, idade não informada e uma motocicleta Yamaha Factor, de cor verde, utilizada pela vítima no serviço de mototáxi.

O motorista da caminhonete informou aos policiais que trafegava pela avenida Antônio João, no sentido Centro, quando, ao chegar ao cruzamento com a rua Almirante Barroso, teria se distraído, avançado a via preferencial e atingido a motocicleta.

Ainda segundo o relato policial, após a colisão, o condutor da Fiat Toro acionou o socorro pelo telefone 190, permaneceu no local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de emergência.

Miguel Caetano foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, apresentando fortes dores, e encaminhado ao Hospital Heuro, em Cacoal. Entretanto, pouco depois, os bombeiros retornaram ao local do acidente e comunicaram à guarnição que o mototaxista não havia resistido aos ferimentos.

A Perícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada para realizar os levantamentos necessários. Conforme a ocorrência, a Fiat Toro apresentou danos no capô, para-lama e para-choque dianteiro. Já a motocicleta ficou com diversas avarias, incluindo danos no farol, painel, guidão, tanque de combustível, carenagens, escapamento e estrutura dianteira.

Após a confirmação da morte, o motorista da caminhonete foi conduzido, sem o uso de algemas, à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, onde o caso foi apresentado para conhecimento da autoridade policial e adoção das providências cabíveis.

A ocorrência foi inicialmente registrada como acidente de trânsito com morte, em tese relacionado ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A definição jurídica definitiva dependerá da investigação conduzida pela Polícia Civil e da análise das circunstâncias do acidente.