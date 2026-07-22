Metralhadora artesanal é apreendida durante operação da Polícia Civil

Por pvhnoticias.com

Publicada em 22/07/2026 às 09h00

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), apreendeu uma metralhadora artesanal, dois carregadores e 30 munições de calibre 9 mm durante uma operação realizada na Vila Tupi, em Porto Velho.

A ação foi coordenada pelo delegado Alessandro Morey após o setor de inteligência receber denúncias de que uma residência na Rua Juruna estaria sendo utilizada como ponto de apoio para guardar armas de fogo e esconder motocicletas roubadas. Durante o monitoramento, um suspeito percebeu a presença dos policiais, demonstrou nervosismo e fugiu pelos fundos do imóvel, conseguindo escapar.

Na residência, os investigadores localizaram uma metralhadora artesanal, dois carregadores municiados, 30 munições de calibre 9 mm, R$ 37 em dinheiro e uma mochila de entregador. Todo o material foi apreendido e encaminhado à DERFRVA.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender o suspeito, além de apurar se a mochila era utilizada como disfarce para o transporte da arma e na prática de assaltos na capital.