Alex Redano destaca aprovação de projetos em sessão extraordinária e ampliação de recursos para a Seagri

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/07/2026 às 09h45

Projeto destacado por Alex Redano reforça ações voltadas aos produtores rurais e dá continuidade à distribuição de fertilizantes em Rondônia

A destinação de novos recursos para a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) foi aprovada durante sessão extraordinária realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 1416, destacado pelo presidente da Casa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos).

Segundo o parlamentar, o investimento permitirá o fortalecimento das ações desenvolvidas em apoio aos produtores rurais do estado. Entre as iniciativas mencionadas está a entrega de fertilizantes, que já alcançou aproximadamente 2.600 propriedades em Rondônia.

A distribuição dos insumos tem como finalidade contribuir para o aumento da produção e para o fortalecimento da agricultura estadual.

Ao todo, 17 projetos foram discutidos, analisados e aprovados durante a sessão extraordinária. Redano afirmou que as matérias têm como objetivo ampliar e fortalecer as ações realizadas pelo Estado em benefício da população.