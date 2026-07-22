Irã faz cortejo fúnebre de crianças mortas em ataque a escola no 1º dia de guerra

Por G1

Publicada em 22/07/2026 às 10h31

O Irã organizou um cortejo fúnebre nesta quarta-feira (22) para os restos mortais de algumas das crianças mortas no primeiro dia de guerra, em um ataque de míssil a uma escola em Minab, no sul do país.

De acordo com o canal de notícias estatal iraniano IRINN, 68 conjuntos de restos mortais, pertencentes a 34 crianças que já haviam sido enterradas, foram recentemente recuperados dos escombros.

Um imenso funeral para as vítimas do bombardeio, que ocorreu no dia 28 de fevereiro, já havia reunido milhares de iranianos no dia 3 de março.

Pessoas carregam caixões no funeral das vítimas após um ataque a uma escola, em meio ao conflito EUA-Israel com o Irã, em Minab, Irã, 3 de março de 2026 — Foto: Amirhossein Khorgooei/ISNA/WANA

Nesta quarta, a Cruz Vermelha do Irã e outros veículos de mídia do país também divulgaram o que afirmaram serem fotos dos corpos recentemente descobertos dos "mártires" da escola de Minab.

No dia 5 de março, a Reuters noticiou, em primeira mão, que uma investigação militar interna inicial dos EUA indicava que as forças americanas provavelmente foram responsáveis ​​pelo ataque, que matou mais de 175 crianças e professores, segundo autoridades iranianas.

Desde então, o Pentágono ampliou a investigação, mas não confirmou nenhuma conclusão preliminar. Em junho, o chefe do Comando Central dos EUA disse que a investigação sobre o ataque à escola para meninas tem sido “complexa”, dado que ela estava localizada em uma base ativa de mísseis de cruzeiro iraniana, mas que a investigação está chegando ao fim.

Há um mês, durante uma coletiva de imprensa à margem da conferência do G7 em Evian-les-Bains, na França, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “ninguém” atacou propositalmente a escola e que erros acontecem na guerra.

“Isso está sob investigação. Ninguém fez isso de propósito”, disse.

Trump inicialmente alegou, sem provas, que o Irã seria o responsável. Desde então, vem dizendo que não sabe o suficiente sobre o ataque, que uma investigação está em andamento e que aceitará os resultados da investigação.